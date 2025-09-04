به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کریمی در نشست شورای اجتماعی استان اردبیل اظهار کرد: فرمانداران موظف هستند تشکیل این شوراها را در محلات مختلف، با محوریت مساجد پیگیری کنند.

وی هدف از راه‌اندازی این شوراها را جلب مشارکت مردم در امور محلی و ارتقای کیفیت زندگی آنان عنوان کرد و افزود: دولت درصدد است تا خدمات عمرانی، شهری، اجتماعی و فرهنگی با نظر و مشورت مردم ارائه شود.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان و افراد تأثیرگذار در محلات امری ضروری است و در راستا از نگاه حزبی و گروهی در انتخاب اعضای شوراهای پیشرفت محلات باید پرهیز شود.

وی افزود: این شوراها در نقاط مختلف شهرها و روستاهای بزرگ با محوریت فرمانداران، شهرداری‌ها و سپاه تشکیل می‌شود و امور محلی را با مشارکت مستقیم مردم پیش خواهند برد.