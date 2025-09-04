  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

تشکیل شورای پیشرفت محلات با محوریت ارتقای خدمت‌رسانی بهتر

اردبیل - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، از تشکیل شورای پیشرفت محلات در استان با محوریت جذب مشارکت مردمی برای ارائه خدمات بهتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کریمی در نشست شورای اجتماعی استان اردبیل اظهار کرد: فرمانداران موظف هستند تشکیل این شوراها را در محلات مختلف، با محوریت مساجد پیگیری کنند.

وی هدف از راه‌اندازی این شوراها را جلب مشارکت مردم در امور محلی و ارتقای کیفیت زندگی آنان عنوان کرد و افزود: دولت درصدد است تا خدمات عمرانی، شهری، اجتماعی و فرهنگی با نظر و مشورت مردم ارائه شود.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان و افراد تأثیرگذار در محلات امری ضروری است و در راستا از نگاه حزبی و گروهی در انتخاب اعضای شوراهای پیشرفت محلات باید پرهیز شود.

وی افزود: این شوراها در نقاط مختلف شهرها و روستاهای بزرگ با محوریت فرمانداران، شهرداری‌ها و سپاه تشکیل می‌شود و امور محلی را با مشارکت مستقیم مردم پیش خواهند برد.

