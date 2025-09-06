به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرخانی مقدم، ظهر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: اجرای برنامه‌های عملیاتی در حوزه مالیات با هدف پوشش ۸۰ درصدی در حال انجام است و شفافیت در جمع‌آوری صورت‌حساب‌ها موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار شده است.

وی با اشاره به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ در ۱۶۰ مورد، مالیات مشمولان این تبصره صفر محاسبه شده و در سال ۱۴۰۳ نیز این روند به‌صورت داده‌محور ادامه خواهد یافت. به گفته او، مودیان می‌توانند مالیات خود را در شش قسط و حتی با استفاده از چک الکترونیکی پرداخت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل، از شناسایی ۷۷۲ واحد مسکونی خالی در استان خبر داد و گفت: بر اساس مواد ۱ و ۲قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شهرداری‌ها موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای ساختمانی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

وی افزود: مالکان باید محل سکونت اصلی و سایر املاک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. پس از ثبت، وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی انتقال می‌دهد و مالیات واحدهای خالی از مالکان دریافت خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی اردبیل همچنین با اشاره به فرار مالیاتی برخی پزشکان تصریح کرد: متأسفانه برخی از پزشکان با دریافت مبالغ نقدی و یا عدم تکمیل اظهارنامه مالیاتی، از پرداخت مالیات واقعی خودداری می‌کنند.

سرخانی ادامه داد: در همین راستا، سامانه سوت‌زنی مالیاتی راه‌اندازی شده است و هر شهروندی که موارد فرار مالیاتی را گزارش دهد، در صورت اثبات تخلف، پاداش نقدی دریافت خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر کد ملی و شماره شبای پزشک متخلف در این سامانه ثبت شود، پس از بررسی و تأیید، پزشک موظف به پرداخت مالیات معوق خواهد شد و هزینه‌های ناشی از تخلف نیز از وی اخذ می‌شود.

وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی در استان اردبیل با جدیت موضوع خانه‌های خالی و فرار مالیاتی را پیگیری کرده و از تمامی ابزارهای قانونی برای صیانت از حقوق عمومی استفاده خواهد کرد.