خراسان جنوبی همچنان در گمنامی ظرفیت ها؛ نقش رسانه ملی در معرفی استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در مراسم افتتاح پروژههای صدا و سیمای خراسان جنوبی که با حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد امام راحل، شهدای استان و هفته وحدت اظهار داشت: مردم خراسان جنوبی همواره در صحنههای مختلف انقلاب و دفاع از نظام اسلامی پیشگام بودهاند و شایسته بهترین خدمات هستند.
وی با قدردانی از حضور رئیس رسانه ملی در استان، افزود: مردم این خطه نجیب و کمتوقعاند اما همین نجابت، مسئولیت مسئولان را در قبال آنان سنگینتر میکند.
خراسان جنوبی استانی با ظرفیتهای مغفول
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان گفت: این استان بزرگترین تولیدکننده زرشک بیدانه در جهان است و ۹۸ درصد این محصول در این منطقه برداشت میشود، اما کشاورزان با مشکلات فروش و دلالی دست و پنجه نرم میکنند.
وی ادامه داد: علاوه بر محصولات کشاورزی، خراسان جنوبی دارای ذخایر غنی معدنی است؛ تاکنون ۷۴ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده و بیش از ۵۳ نوع آن در حال بهرهبرداری است.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه گردشگری ۲۶۰۰ اثر تاریخی شناسایی شده که ۱۵۰۰ اثر به ثبت رسیده و ۱۰ اثر ثبت جهانی دارد.
نقش رسانه ملی در معرفی استان
هاشمی تأکید کرد: با وجود این ظرفیتها، خراسان جنوبی همچنان در گمنامی قرار دارد و انتظار میرود صدا و سیما با تولید مستندها و برنامههای ویژه، استان را به کشور و حتی جهان معرفی کند.
وی تصریح کرد: معرفی فرصتهای معدنی، کشاورزی و گردشگری استان در رسانه ملی میتواند زمینه جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم کند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همراهی رسانه ملی در پوشش برنامههای استانی گفت: صدا و سیما در ایام مختلف از جمله ماه رمضان، مراسم قرائت قرآن و نیز در شرایط خاص مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه عملکردی ارزشمند داشته و حتی در سختترین شرایط نیز ارتباط رسانهای با مردم قطع نشد.
هاشمی ضمن تقدیر از کارکنان صدا و سیمای خراسان جنوبی و رسانه ملی، خاطرنشان کرد: مردم این استان به دلیل کمبود امکانات و شرایط سخت معیشتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و خدمترسانی هستند و افتتاح این پروژهها گامی در مسیر رفع محرومیت و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.
خراسان جنوبی نیازمند حمایت برای توسعه
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی فرزند تازه متولدشده تقسیمات کشوری در شرق کشور است، اظهار داشت: برای رفع محرومیت و توسعه استان باید نگاه ویژهای به این منطقه مرزی داشت.
استاندار در پایان از رئیس رسانه ملی، نماینده ولیفقیه در استان، نمایندگان مردم در مجلس و سایر مسئولان حاضر در مراسم قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همافزایی رسانهها و دستگاههای اجرایی، چهره واقعی خراسان جنوبی بیش از پیش به کشور معرفی شود.
