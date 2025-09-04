  1. استانها
رسانه ملی بازوی مهم در مقابله با جنگ نرم است

بیرجند – نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس گفت: رسانه ملی علاوه بر نقش‌آفرینی در ارتقای امنیت ملی، می‌تواند با معرفی ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی گام مهمی در بهبود معیشت مردم بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های صدا و سیمای خراسان جنوبی که با حضور پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمن تأکید داشته‌اند و امروز رسانه ملی با درک درست از این توصیه‌ها توانسته نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

وی با بیان اینکه مجاهدت نیروهای مسلح مایه افتخار ایران در عرصه بین‌الملل است، افزود: رسانه ملی در بزنگاه‌های مختلف با ارائه گزارش‌های میدانی از بروز تصمیمات غلط جلوگیری کرده و نمونه آن در حوزه دارو بود که رسانه ملی با ورود به‌موقع زمینه تخصیص ۸۰۰ میلیون یورو برای تأمین دارو را فراهم کرد.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس گفت: امروز بیش از ۵۰۰ شبکه فارسی زبان در مقابل رسانه ملی فعالیت می‌کنند اما هوشمندی مدیران صدا و سیما موجب شده این رسانه همچنان مرجعیت خبری و امیدآفرینی خود را حفظ کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی خراسان جنوبی بیان داشت: زرشک و زعفران از محصولات استراتژیک استان هستند که نیازمند معرفی ملی و جهانی‌اند.

وی ادامه داد: اگر رسانه ملی بتواند در سریال‌های پرمخاطب یا برنامه‌های ویژه به خواص و ارزش این محصولات بپردازد، بسیاری از مشکلات کشاورزان در حوزه فروش و مقابله با دلالی برطرف می‌شود.

اسحاقی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم برداشت زرشک و زعفران به صورت زنده در شبکه‌های سراسری پخش شود تا هم زحمات کشاورزان دیده شود و هم ظرفیت‌های استان بیش از پیش معرفی گردد.

وی همچنین به نیازهای زیربنایی استان اشاره کرد و گفت: راه‌آهن، آب، گاز و مسکن از مطالبات اصلی مردم است و رسانه ملی باید این مسائل را در سطح ملی منعکس کند تا از ذهن مسئولان دور نماند.

نماینده مردم قاین و زیرکوه با تأکید بر اهمیت مرزهای خراسان جنوبی تصریح کرد: مردم مرزنشین این دیار همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب و نظام قرار داشته‌اند و شایسته است رسانه ملی توجه ویژه‌ای به این ظرفیت‌ها داشته باشد.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید کاظمی از شهرستان زیرکوه، گفت: امیدواریم با حمایت رسانه ملی فصل تازه‌ای در معرفی توانمندی‌ها و ارتقای معیشت مردم خراسان جنوبی آغاز شود.

