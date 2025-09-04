رسانه ملی بازوی مهم در مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر ، سلمان اسحاقی شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های صدا و سیمای خراسان جنوبی که با حضور پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمن تأکید داشته‌اند و امروز رسانه ملی با درک درست از این توصیه‌ها توانسته نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

وی با بیان اینکه مجاهدت نیروهای مسلح مایه افتخار ایران در عرصه بین‌الملل است، افزود: رسانه ملی در بزنگاه‌های مختلف با ارائه گزارش‌های میدانی از بروز تصمیمات غلط جلوگیری کرده و نمونه آن در حوزه دارو بود که رسانه ملی با ورود به‌موقع زمینه تخصیص ۸۰۰ میلیون یورو برای تأمین دارو را فراهم کرد.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس گفت: امروز بیش از ۵۰۰ شبکه فارسی زبان در مقابل رسانه ملی فعالیت می‌کنند اما هوشمندی مدیران صدا و سیما موجب شده این رسانه همچنان مرجعیت خبری و امیدآفرینی خود را حفظ کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی خراسان جنوبی بیان داشت: زرشک و زعفران از محصولات استراتژیک استان هستند که نیازمند معرفی ملی و جهانی‌اند.

وی ادامه داد: اگر رسانه ملی بتواند در سریال‌های پرمخاطب یا برنامه‌های ویژه به خواص و ارزش این محصولات بپردازد، بسیاری از مشکلات کشاورزان در حوزه فروش و مقابله با دلالی برطرف می‌شود.

اسحاقی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم برداشت زرشک و زعفران به صورت زنده در شبکه‌های سراسری پخش شود تا هم زحمات کشاورزان دیده شود و هم ظرفیت‌های استان بیش از پیش معرفی گردد.

وی همچنین به نیازهای زیربنایی استان اشاره کرد و گفت: راه‌آهن، آب، گاز و مسکن از مطالبات اصلی مردم است و رسانه ملی باید این مسائل را در سطح ملی منعکس کند تا از ذهن مسئولان دور نماند.

نماینده مردم قاین و زیرکوه با تأکید بر اهمیت مرزهای خراسان جنوبی تصریح کرد: مردم مرزنشین این دیار همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب و نظام قرار داشته‌اند و شایسته است رسانه ملی توجه ویژه‌ای به این ظرفیت‌ها داشته باشد.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید کاظمی از شهرستان زیرکوه، گفت: امیدواریم با حمایت رسانه ملی فصل تازه‌ای در معرفی توانمندی‌ها و ارتقای معیشت مردم خراسان جنوبی آغاز شود.