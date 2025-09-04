ستاد نماز جمعه بندرعباس رتبه برتر کشوری جشنواره «قلب شهر»‌را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سعید فاطمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در دومین جشنواره ملی قلب شهر، ستاد برگزاری نماز جمعه بندرعباس به عنوان یکی از ستادهای فعال و پیشرو، موفق شد در میان ستادهای مراکز استانهای کشور رتبه برتر را به خود اختصاص دهد. این موفقیت نتیجه همت و تلاش خالصانه همکاران و همچنین پشتیبانی و حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی بندرعباس است.
وی افزود: ستاد نماز جمعه بندرعباس همواره تلاش کرده است تا با برنامهریزیهای هدفمند، ارتقای سطح خدمات به نمازگزاران، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی و تقویت ارتباط با اقشار مختلف جامعه، نماز جمعه را به کانونی اثرگذار در حیات معنوی و اجتماعی شهر تبدیل کند.
رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه بندرعباس با تأکید بر اهمیت این موفقیت گفت: کسب این رتبه تنها یک افتخار نیست، بلکه تکلیفی است برای استمرار فعالیتهای کیفیتر و ارائه الگوی مطلوب در سطح کشور. در این مسیر، راهبردها و رهنمودهای نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، چراغ راه ما بوده و خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی در پایان تصریح کرد: این دستاورد ملی، مسئولیت ما را در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص جایگاه و نقشآفرینی نماز جمعه بیش از گذشته سنگینتر میسازد و امیدواریم بتوانیم با همافزایی و تلاش مضاعف، خدمات مؤثرتری به مردم شریف ارائه کنیم.
