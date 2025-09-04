  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

ستاد نماز جمعه بندرعباس رتبه برتر کشوری جشنواره «قلب شهر»‌را کسب کرد

ستاد نماز جمعه بندرعباس رتبه برتر کشوری جشنواره «قلب شهر»‌را کسب کرد

بندرعباس-ستاد اقامه نماز جمعه بندرعباس موفق شد رتبه برتر کشوری را در دومین جشنواره «قلب شهر» کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید فاطمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در دومین جشنواره ملی قلب شهر، ستاد برگزاری نماز جمعه بندرعباس به عنوان یکی از ستادهای فعال و پیشرو، موفق شد در میان ستادهای مراکز استان‌های کشور رتبه برتر را به خود اختصاص دهد. این موفقیت نتیجه همت و تلاش خالصانه همکاران و همچنین پشتیبانی و حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی بندرعباس است.

وی افزود: ستاد نماز جمعه بندرعباس همواره تلاش کرده است تا با برنامه‌ریزی‌های هدفمند، ارتقای سطح خدمات به نمازگزاران، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی و تقویت ارتباط با اقشار مختلف جامعه، نماز جمعه را به کانونی اثرگذار در حیات معنوی و اجتماعی شهر تبدیل کند.

رئیس ستاد برگزاری نماز جمعه بندرعباس با تأکید بر اهمیت این موفقیت گفت: کسب این رتبه تنها یک افتخار نیست، بلکه تکلیفی است برای استمرار فعالیت‌های کیفی‌تر و ارائه الگوی مطلوب در سطح کشور. در این مسیر، راهبردها و رهنمودهای نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، چراغ راه ما بوده و خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی در پایان تصریح کرد: این دستاورد ملی، مسئولیت ما را در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص جایگاه و نقش‌آفرینی نماز جمعه بیش از گذشته سنگین‌تر می‌سازد و امیدواریم بتوانیم با هم‌افزایی و تلاش مضاعف، خدمات مؤثرتری به مردم شریف ارائه کنیم.

کد خبر 6579940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها