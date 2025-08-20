  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

تقویت نقش مسجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی با اقدامات قرارگاه ملی

مشهد - امام جمعه کاشمر از تقویت نقش مسجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی با اقدامات قرارگاه ملی مسجد در شهرستان کاشمر خبرداد.

حجت‌الاسلام جواد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات قرارگاه ملی مسجد در کاشمر اظهار کرد: با اشاره به اقدامات قرارگاه ملی مسجد در این شهرستان گفت: فعالیت‌های متنوعی در حوزه فرهنگی، ورزشی و مهارت‌افزایی با محوریت مسجد آغاز شده که همبستگی اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد.

امام جمعه کاشمر افزود: ما ابتدا نهادهایی که با مسجد مرتبط هستند از جمله رئیس اداره اوقاف، مدیران حوزه علمیه، اداره تبلیغات و فرمانده سپاه را به عنوان اعضای قرارگاه معرفی کردیم و جلسات منظم هفتگی خود را برگزار می‌کنیم. این جلسات به خودی خود مصوباتی دارد که باعث پویایی قرارگاه شده است.

وی افزود: در تابستان جلسات جداگانه‌ای با روحانیون، ائمه جماعت، هیئت امنا و خادمین مساجد برگزار شد. همچنین طرح موضوعات در خطبه‌های نماز جمعه و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله جام فوتبال محلات با همکاری شهرداری و سپاه در دستور کار قرار گرفت. دو نیروی ویژه نیز برای پیگیری امور قرارگاه مسجد در شهرستان فعال شده‌اند.

طاهری ادامه داد: در مناسبت‌هایی همچون هفته مسجد و روز جهانی مسجد تلاش کردیم با همکاری مساجد، مجامع دینی را فعال کنیم. همچنین دوره‌های مهارت‌افزایی برای ارکان مسجد و دوره مدیریت مسجد تعریف شده که توسط اداره تبلیغات اجرا خواهد شد.

امام جمعه کاشمر تأکید کرد: اگر مساجد فعال شوند، نماز جمعه نیز خود به خود پرشورتر خواهد شد و در نهایت آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع باید در ذهن اعضای شورای شهر و شهردار جا بیفتد تا حمایت لازم را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: پشتوانه اصلی ما خیرین و مسئولین شهر هستند، زیرا می‌دانند مساجد علاوه بر وحدت‌آفرینی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کنند و باید قدردان این حمایت‌ها بود.

