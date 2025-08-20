حجتالاسلام جواد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات قرارگاه ملی مسجد در کاشمر اظهار کرد: با اشاره به اقدامات قرارگاه ملی مسجد در این شهرستان گفت: فعالیتهای متنوعی در حوزه فرهنگی، ورزشی و مهارتافزایی با محوریت مسجد آغاز شده که همبستگی اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی را به دنبال دارد.
امام جمعه کاشمر افزود: ما ابتدا نهادهایی که با مسجد مرتبط هستند از جمله رئیس اداره اوقاف، مدیران حوزه علمیه، اداره تبلیغات و فرمانده سپاه را به عنوان اعضای قرارگاه معرفی کردیم و جلسات منظم هفتگی خود را برگزار میکنیم. این جلسات به خودی خود مصوباتی دارد که باعث پویایی قرارگاه شده است.
وی افزود: در تابستان جلسات جداگانهای با روحانیون، ائمه جماعت، هیئت امنا و خادمین مساجد برگزار شد. همچنین طرح موضوعات در خطبههای نماز جمعه و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله جام فوتبال محلات با همکاری شهرداری و سپاه در دستور کار قرار گرفت. دو نیروی ویژه نیز برای پیگیری امور قرارگاه مسجد در شهرستان فعال شدهاند.
طاهری ادامه داد: در مناسبتهایی همچون هفته مسجد و روز جهانی مسجد تلاش کردیم با همکاری مساجد، مجامع دینی را فعال کنیم. همچنین دورههای مهارتافزایی برای ارکان مسجد و دوره مدیریت مسجد تعریف شده که توسط اداره تبلیغات اجرا خواهد شد.
امام جمعه کاشمر تأکید کرد: اگر مساجد فعال شوند، نماز جمعه نیز خود به خود پرشورتر خواهد شد و در نهایت آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا میکند. این موضوع باید در ذهن اعضای شورای شهر و شهردار جا بیفتد تا حمایت لازم را برای کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: پشتوانه اصلی ما خیرین و مسئولین شهر هستند، زیرا میدانند مساجد علاوه بر وحدتآفرینی، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا میکنند و باید قدردان این حمایتها بود.
نظر شما