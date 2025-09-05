هفته وحدت زمینه ساز وحدت اسلامی است

حجتالله سعادتمند در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۴ هزار غذای گرم و آش بین مردم در مراسم جشن بزرگ امت احمد پخت و توزیع میشود.
وی افزود: ولادت حضرت رسول اکرم (ص) که به روایت اهل تشیع در دوازدهم و به روایت اهلسنت در هفدهم ربیعالاول رخ داده، زمینهساز هفته وحدت است که با موافقت امامخمینی (ره) و با پیگیری رهبر معظم انقلاب، به نمادی از همبستگی مسلمانان تبدیل شده است.
مسئول مسجد جامع دلبران اذعان کرد: حضور مسلمین در جای جای دنیا و اتحاد و انسجام آنها در برگزاری مراسمهای دینی و مذهبی همگی نمادی از وحدت اسلامی است.
سعادتمند افزود: هدف از برگزاری این جشن بزرگ و قدم نهادن در این مراسم چه برای مردم و چه برای غرفهداران یک امر بدیهی از وحدت اسلامی است.
وی تصریح کرد: این ماه فرخنده که امسال هم مغتنم به یک هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت پیامبر عظیم الشان اسلام است، فرصتی برای تجلیل از نقش بیبدیل ایشان در نشر علوم اسلامی و تربیت شاگردان، فراهم کرده و این جشن بزرگ با همراهی پرشور مردم نماد و تجلی آن خواهد بود.
