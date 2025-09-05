جشن بزرگ امت احمد نمایش مشترکات دینی است

مریم حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: برپایی جشن بزرگ وحدت امت احمد با حضور و مشارکت تعداد زیادی از اقشار مردم بیانگر اهمیت این جشن در بین مردم کردستان است.

وی افزود: موکب و هیئت طلاب بانوان اهل سنت کردستان در این جشن مردمی که سه سال متوالی در شهر فرهنگی و قرآنی سنندج برگزار می‌شود، حضور هم افزا و چشم گیر دارد.

مسئول غرفه بانوان دیواندره بیان کرد: انسجام و وحدت ملی، همدلی و پاسداری از تمامیت ارضی، خط قرمز ما است و این جشن فرصتی بزرگ برای نمایش مشترکات امت اسلامی است.

غرفه‌دار جشن امت احمد بیان کرد: در غرفه ما با همراهی بانوان و جوان و زنان اهل سنت علاوه بر انجام کارهای فرهنگی غذای شله زرد هم توزیع خواهد شد.

وی افزود: انسجام و حضور مسلمانان در این جشن بزرگ بیانگر اتحاد، وحدت و همدلی بین مسلمانان است که در سایه نام مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرد هم آمدند.