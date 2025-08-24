حجت الاسلام برومند رازیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و در سالروز میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» در سنندج برپا می‌شود.

وی افزود: این برنامه مردمی که امسال سومین دوره آن به‌شمار می‌رود، با حضور گسترده اقشار مختلف و با مشارکت تشکل‌ها، هیئت‌های مذهبی و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اهداف برگزاری این جشن گفت: «مهمانی امت احمد (ص)» فرصتی برای نمایش وحدت، همدلی و انسجام میان مسلمانان به‌ویژه مردم متدین کردستان است و تلاش می‌شود با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، فضای معنوی و شاد متناسب با ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) در شهر سنندج ایجاد شود.

رازیانی تاکید کرد: مشارکت مردمی یکی از ویژگی‌های اصلی این جشن است و همه گروه‌ها و علاقه‌مندان می‌توانند در اجرای آن نقش‌آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، امکان ثبت‌نام برای متقاضیان برپایی غرفه در حاشیه این جشن فراهم شده است.

وی ادامه داد: غرفه‌ها شامل بخش‌های فرهنگی، آموزشی، محصولات بومی و مذهبی خواهند بود که با هدف معرفی ظرفیت‌های مردمی و ایجاد فضایی پرنشاط برای خانواده‌ها تدارک دیده می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام اولیه و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۱۸۹۲۳۸۹۷۵ تماس حاصل کنند.