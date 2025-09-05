خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بزرگترین جشن سال که به تمام معنا نمایشی از اخلاص و ارادت قوم کرد به شأن مبارک حضرت پیامبر است با حضور صدها هزار نفر در قلب کردستان در حال برپایی است.

سال‌ها حس و حال مردم کردستان در نشان دادن ارادت خاصه شخص پیامبر با تواضع و در فریاد صدای دف نمایش داده می‌شد اما امروز صدها هزار نفر به عشق جلا دهنده قلب‌ها در دل خیابان جشن میلاد دردانه عالم را جشن می‌گیرند.

امروز سنندج نه یک شهر در غرب کشور که آئینه جهان اسلام است، شهری با صدها نفر دوستدار پیامبر که تنها به عشق سرور عالم تاج گل از زمین برداشته و بر دوش فرخنده خداوند می‌گذارند.

امروز ۱۲ ربیع‌الاول سنندج دروازه مهربانی و سفره کریمانه خود را به سوی عشاق حقیقی و دینداران واقعی گشوده است تا بار دیگر مهمان‌نوازی خود را ثابت کند.

خانواده کرمانشاهی مهمان جشن امت احمد سنندجی‌ها

خانواده خداکرمی از کرمانشاه امروز به مانند صدها خانواده دیگر مهمان سنندج هستند و آقا رضا پسر خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: ما سه خانواده به همراه همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهرم به سنندج آمدیم تا در جشن امت احمد شرکت کنیم و دیروز عصر به سنندج رسیدیم و از قبل هم از وجود این جشن باخبر بودیم.

وی گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر جشن‌ها و مراسم‌های مختلفی در کردستان برگزار شده که نشان دهنده اتحاد مردم ایران و مهمان‌نوازی کردهای غیور است.

رضا خداکرمی بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به نمایش اتحاد و وحدت نیازمند است و باید این وحدت ما انعکاس یابد تا دشمنان را خار و ذلیل کند.

وی افزود: به نظر من جشن امت احمد بیشتر نمایش وحدت است تا هر چیز دیگر و اگر این مراسم مانند مراسم‌های دینی دیگر و مثل اربعین طولانی‌تر شود ابعاد بهتری خواهد داشت.

وی بیان کرد: اینکه مسئولان این استان این ایده خوب را در قالب یک جشن ملی طراحی کردند نشان دهنده عزم آنها و دوراندیشی آنها برای وحدت آفرینی است که باید سایر استان‌ها هم از آن تقلید کنند.

امت احمد نماد وحدت و همدلی شیعه و سنی

جواد راستی هم از هم استانی‌های اهل قروه و در حاشیه این جشن بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کرد و ترک و سنی و شیعه امروز با هم برادر هستند و با اتحاد خود در روزهای سخت پشت هم برای نظام اسلامی خواهند ایستاد.

راستی گفت: امروز به واسطه اتحاد و خون شهدای صدر اسلام تاکنون در کردستان هیچ مرز قومیتی و مذهبی وجود ندارد و همگی دل در گروه پیامبر عظیم الشان و به هدایتگری قرآن مجید راه کریمانه امت واحده را طی می‌کنیم.

وی افزود: برگزاری مراسم‌های دینی اسلامی چه از نوع شاد چه سوگواری ائمه اطهار همگی رنگ و لعاب دین مبین اسلام هستند که خداوند کریم همگی را نخ تسبیح وحدت قرار داده است.

وی ادامه داد: به لطف خداوند و با سکانداری مقام معظم رهبری امروز سر سوزنی گزند از سوی دشمنان به سمت ملت بیدار ما وارد نخواهد شد چرا که سپر با هم بودن و وحدت ما مانع هدف قرار گرفتن دشمن می‌شود.

جشن بزرگ امت احمد برای سومین سال متوالی در شهر سنندج در حال برگزاری است که علاوه بر مردم خونگرم سنندج از شهرها و استان‌های دیگر هم مهمانی دارد و ۱۳۰ غرفه خدمت رسانی و پذیرایی در این مراسم را به عهده دارند.