به گزارش خبرنگار مهر، مورخ جمعه چهاردهم شهریور ماه ۱۴۰۴؛ امروز با تأثیر سامانه فصلی در پاره‌ای نقاط استان ناپایداری وضعیت جوی و دریایی پیش بینی می‌شود.

در مناطق دریایی استان به ویژه در محدوده تنگه هرمز و جزایر خلیج فارس وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز به بیش از محدوده ۱۵۰ سانتی متر خواهد رسید.

ساعات بعدازظهر با کاهش سرعت باد جنوب شرقی از میزان تلاطم دریا در خلیج فارس و دریای عمان کاسته خواهد شد.

در محدوده تنگه هرمز موقتاً طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب با توجه به افزایش ابرناکی، وقوع تند باد موقتی دور از انتظار نیست.

در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعد و برق گاهی با تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

در پاره‌ای نقاط مرکزی نیز افزایش سرعت باد و وقوع گردوخاک موقتی دور از انتظار نیست.

توصیه می‌شود با توجه به احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی به ویژه در منطقه بشاگرد از قرار گیری در حریم رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

روزهای شنبه و یکشنبه (۱۵ و ۱۶ شهریور) ضمن کاهش سرعت بادهای فصلی، افزایش سرعت باد جنوب غربی در جزایر خلیج فارس مورد انتظار است.

به لحاظ دمایی، فردا در غالب نقاط به ویژه مناطق شرقی استان افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.