به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبادی‌زاده صبح جمعه در آئین هفته وحدت در میناب ضمن تبریک میلاد پیامبر رحمت و هفته وحدت، با استناد به توصیه‌های امام جعفر صادق (ع) درباره شرکت شیعیان در نماز جماعت اهل سنت، بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه اختلاف و آسیب میان مسلمانان تأکید کرد.

وی افزود: دشمنان همواره روی تفرقه و اختلافات داخلی حساب باز کرده‌اند، اما مسلمانان باید با وحدت و همدلی، اختلافات جزئی را کنار گذاشته و مشت محکمی بر دهان دشمنان بزنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین خبر خوش تصویب احداث مسجد جامع اهل سنت میناب را اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه به‌زودی آغاز خواهد شد که نمادی دیگر از همدلی و توسعه فرهنگی در استان است.

در این مراسم معنوی، آیت‌الله ابراهیمی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه میناب، محمد رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب، عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، کامیاب امام جمعه اهل سنت، ائمه جماعات اهل سنت شهرستان میناب، سرهنگ اسلامی فرمانده سپاه ناحیه میناب، رئیسی بخشدار مرکزی، همچنین مسئولین، معتمدین، علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن حضور داشتند.