آوای سرودهای آسمانی در جشن امت احمد؛ طنین عشق به پیامبر رحمت در سنندج

کمال حیدر زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نخستین سالی است که با همراهی ۳۰ خادم از شهرستان بیجار در جشن امت احمد حضور داریم و تلاش کردیم با اجرای سرودها و تواشیح در وصف پیامبر رحمت، دل‌های مردم را به نور محبت اهل‌بیت (ع) پیوند دهیم.

وی ادامه داد: استقبال پرشور مردم، فضای جشن را روحانی‌تر و دلنشین‌تر کرده و نشان داد که عشق به پیامبر رحمت در دل‌های امت احمد زنده و جاری است.

وی تاکید کرد: در این غرفه هر یک ساعت یکبار مولودی خوانی جمعی در وصف پیامبر رحمت اجرا می‌شود.

حضور موکب پیامبر رحمت با اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی، امسال جلوه‌ای تازه به جشن امت احمد بخشید و بار دیگر سنندج را صحنه‌ای از شور و شعف مردمی در سایه نام پیامبر رحمت قرار داد.