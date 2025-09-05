  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

پویش فرهنگی «پیامبر رحمت» همزمان با هفته وحدت در کردستان آغاز شد

پویش فرهنگی «پیامبر رحمت» همزمان با هفته وحدت در کردستان آغاز شد

سنندج- رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کردستان از آغاز پویش بزرگ «پیامبر رحمت» خبر داد و گفت: این پویش با هدف معرفی سیره نبوی و تقویت وحدت میان مسلمانان در ایام هفته وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی مهدویان صبح جمعه در گفت‌وگو باخبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به آغاز پویش فرهنگی «پیامبر رحمت» در سطح استان اظهار کرد: هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) بهترین فرصت برای بازخوانی و معرفی ابعاد شخصیت نبی مکرم اسلام است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلامی نیازمند تبیین نقش پیامبر مهربانی‌ها در تحقق برادری و وحدت میان امت اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه این پویش برای عموم مردم آزاد بوده و هیچ محدودیتی در زمینه مشارکت وجود ندارد، افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوع فرهنگی از جمله شعر، دل‌نوشته و پادکست تهیه کرده و با موضوعاتی که در پوستر رسمی پویش درج شده است، در این حرکت فرهنگی مشارکت نمایند.

حجت‌الاسلام مهدویان با بیان زمان ارسال آثار، گفت: مهلت ارسال آثار از ۱۴ تا ۱۹ شهریورماه تعیین شده و شرکت‌کنندگان می‌توانند تولیدات خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۰۳۵۳۵۳۷۶۹ ارسال کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان یادآور شد: پس از جمع‌آوری آثار، هیئت داوران به ارزیابی و انتخاب آثار برتر خواهد پرداخت و به نفرات برگزیده جوایز نقدی اعطا می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این پویش، تعمیق محبت به پیامبر اکرم (ص) در دل‌ها و ترویج فرهنگ صلح، مهربانی و همبستگی اسلامی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مشارکت گسترده مردم در این پویش، موجب ارتقای همبستگی اجتماعی و گسترش معرفت دینی در جامعه اسلامی استان شود.

کد خبر 6580123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها