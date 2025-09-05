پویش فرهنگی «پیامبر رحمت» همزمان با هفته وحدت در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی مهدویان صبح جمعه در گفتوگو باخبرنگاران رسانههای کردستان با اشاره به آغاز پویش فرهنگی «پیامبر رحمت» در سطح استان اظهار کرد: هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) بهترین فرصت برای بازخوانی و معرفی ابعاد شخصیت نبی مکرم اسلام است.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلامی نیازمند تبیین نقش پیامبر مهربانیها در تحقق برادری و وحدت میان امت اسلامی است.
وی با تأکید بر اینکه این پویش برای عموم مردم آزاد بوده و هیچ محدودیتی در زمینه مشارکت وجود ندارد، افزود: علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالبهای متنوع فرهنگی از جمله شعر، دلنوشته و پادکست تهیه کرده و با موضوعاتی که در پوستر رسمی پویش درج شده است، در این حرکت فرهنگی مشارکت نمایند.
حجتالاسلام مهدویان با بیان زمان ارسال آثار، گفت: مهلت ارسال آثار از ۱۴ تا ۱۹ شهریورماه تعیین شده و شرکتکنندگان میتوانند تولیدات خود را از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۰۳۵۳۵۳۷۶۹ ارسال کنند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان یادآور شد: پس از جمعآوری آثار، هیئت داوران به ارزیابی و انتخاب آثار برتر خواهد پرداخت و به نفرات برگزیده جوایز نقدی اعطا میشود.
وی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این پویش، تعمیق محبت به پیامبر اکرم (ص) در دلها و ترویج فرهنگ صلح، مهربانی و همبستگی اسلامی است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مشارکت گسترده مردم در این پویش، موجب ارتقای همبستگی اجتماعی و گسترش معرفت دینی در جامعه اسلامی استان شود.
