راه اندازی پویش «ما عاشق محمدیم (ص)» در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه خسروی بروجنی دبیر اجرایی پویش مجازی «ما عاشق محمدیم (ص)»، با اشاره به شخصیت والای پیامبر اسلام و اینکه ابراز عشق و علاقه به آن حضرت، به ارتقای همبستگی بیشتر مسلمین می‌انجامد، از آغاز به کار پویش «ما عاشق محمدیم (ص)» از سالروز میلاد حضرت محمد (ص) تا بعثت رسول اکرم (ص) خبر داد.

وی گفت: یکی از مهمترین مسائل فرهنگی جامعه ما، اخلاق است و پیامبر اسلام هم که اسوه کامل اخلاق است، لذا توجه مسلمین به این ویژگی، با توجه به علقه و ارتباط معنوی با پیامبر، می‌تواند سازنده و فرهنگ ساز باشد.

رئیس فرهنگسرای اخلاق، ایجاد انسجام و همبستگی بین مسلمین با محوریت پیامبر اسلام (ص) و ایجاد موج رسانه‌ای در فضای مجازی برای ابراز علاقه به پیامبر اکرم (ص) را از جمله اهداف این پویش بر شمرد و افزود: در این پویش، به بعضی از فضائل اخلاقی آن حضرت شامل «چشم پوشی و گذشت»، «خوش اخلاقی»، «مهربانی با کودکان» و «کمک به نیازمندان» تاکید شده، که از مخاطبان دعوت می‌شود از سالروز میلاد حضرت محمد (ص) تا سالروز بعثت پیامبر اکرم (ص) به این پویش بپیوندند.

خسروی بروجنی ادامه داد: پویش «ما عاشق محمدیم (ص)» به دنبال تاکید بر معرفی و آشنایی مردم با چهار ویژگی اخلاقی آن حضرت تمرکز دارد و علاقمندان می‌توانند در فضای مجازی با منشن کردن فردی که دارای این صفات اخلاقی هستند و همچنین دعوت از دیگران به پیوستن به پویش در این برنامه شرکت نمایند و بعلاوه تجربه شخصی خود از تعامل با افرادی که دارای این فضائل اخلاقی هستند در قالب ویدئو با حداکثر حجم ۴۰ مگابایت در فرمت mp۴ به دبیرخانه پویش ارسال نمایند تا در صفحه مجازی پویش به نشانی welovemohamammad۱۴۴۳@ باز نشر داده شود.

به گفته وی، از آبان (میلاد نبی مکرم اسلام) تا بعثت پیامبر اسلام (ص)، هر ماه یک پوستر و یک محصول مجازی (تیزر) با رویکرد یکی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت محمد (ص) به ترتیب، ««چشم پوشی و گذشت»، «خوش اخلاقی»، «مهربانی با کودکان» و «کمک به نیازمندان» تولید و علاوه بر انتشار در فضای مجازی در تمامی شبکه‌های نشر فرهنگسراها و مراکز فرهنگی شهر تهران باز نشر داده می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال آثار به سایت فرهنگسرای اخلاق مراجعه نمایند.

دبیرخانه مجازی «ما عاشق محمدیم (ص)» در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار در فرهنگسرای اخلاق قرار دارد.