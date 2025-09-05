سارق اموال دولتی در گرگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی کارآگاه پهلوانینسب اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم، کابل و تجهیزات مربوط به شهرداری گرگان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، متهم شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
پهلوانینسب اظهار کرد: سارق پس از انتقال به مقر انتظامی و در مواجهه با مستندات موجود، به سرقتهای متعدد از اموال عمومی و دولتی اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان ضمن تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان اموال عمومی، خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
