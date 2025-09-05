وحدت یک امر انتزاعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام و قدردانی از امام جمعه بندرعباس، بر اهمیت وحدت اجتماعی تأکید کرد و گفت: یک جامعه توسعه یافته که محورهای حاکمیت و فرهنگ در آن قوی باشد، اختلافات و درگیریها در آن کمتر است و مردم گرایش بیشتری به وحدت دارند.
وی افزود: وحدت نباید تنها بهصورت شعاری مطرح شود، بلکه در متن نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه معنا پیدا میکند و تنها با مدیریت اختلافات و ارتقای فرهنگ میتوان آن را تحقق بخشید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان همچنین با یادآوری تجربههای تاریخی، بر ضرورت وحدت و کنار گذاشتن تفاوتها و تمرکز بر اهداف بزرگتر تأکید کرد و گفت: استان هرمزگان نمونه منحصر به فرد از وحدت و وفاق است و در عمل نشان داده است چشمپوشی از اختلافات کوچک، شرط تحقق اهداف بزرگ است.
وی در پایان بر انسجام ملی و وحدت در برابر تهدیدها و چالشهای داخلی و خارجی تأکید کرد.
