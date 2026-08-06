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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

سلیمانی: ناوگان حمل‌ونقل در مرز خسروی پاسخگوی زائران است

سلیمانی: ناوگان حمل‌ونقل در مرز خسروی پاسخگوی زائران است

کرمانشاه- جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با تأکید بر فراهم بودن ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مرز خسروی، از زائران خواست پیش از ادامه مسیر، استراحت کافی داشته باشند.

بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم موج بازگشت زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: عصر پنجشنبه همچنان شاهد تردد پرشمار زائران از این مرز هستیم و تمامی تمهیدات لازم برای بازگشت ایمن و روان هموطنان فراهم شده است.

وی با توصیه به زائرانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، افزود: از هموطنان درخواست داریم پیش از ادامه مسیر حتماً استراحت کافی داشته باشند و در طول سفر نیز در فواصل زمانی مناسب توقف کرده و خستگی و خواب‌آلودگی را برطرف کنند تا با ایمنی بیشتری به مقصد برسند.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه ادامه داد: استراحتگاه‌ها و مکان‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع خستگی و خواب‌زدایی زائران در مسیر فعال هستند و انتظار می‌رود رانندگان با استفاده از این امکانات، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

سلیمانی درباره وضعیت حمل‌ونقل عمومی نیز گفت: برای زائرانی که از وسیله شخصی استفاده نمی‌کنند، ناوگان حمل‌ونقل عمومی به تعداد کافی در پارک‌سوار مرز خسروی مستقر است و هیچ کمبودی در تأمین اتوبوس وجود ندارد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون اتوبوس‌های آماده اعزام در محل حضور دارند و به محض تکمیل ظرفیت، زائران را به شهرهای مقصد منتقل می‌کنند و تاکنون هیچ مشکلی در جابه‌جایی مسافران گزارش نشده است.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به روند تهیه بلیت، خاطرنشان کرد: گیشه‌های فروش بلیت در پارک‌سوار فعال هستند و راهنمایان نیز در محل حضور دارند تا زائران را برای تهیه بلیت و انتخاب مقصد راهنمایی کنند.

سلیمانی در پایان از زائران خواست با حفظ آرامش، توصیه‌های عوامل اجرایی و راهنمایان مستقر در مرز را رعایت کنند و افزود: با همکاری زائران و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، روند بازگشت از مرز خسروی بدون مشکل در حال انجام است و امیدواریم همه هموطنان سفری ایمن و آرام را تجربه کنند.

کد مطلب 6909997

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