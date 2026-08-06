بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم موج بازگشت زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: عصر پنجشنبه همچنان شاهد تردد پرشمار زائران از این مرز هستیم و تمامی تمهیدات لازم برای بازگشت ایمن و روان هموطنان فراهم شده است.

وی با توصیه به زائرانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، افزود: از هموطنان درخواست داریم پیش از ادامه مسیر حتماً استراحت کافی داشته باشند و در طول سفر نیز در فواصل زمانی مناسب توقف کرده و خستگی و خواب‌آلودگی را برطرف کنند تا با ایمنی بیشتری به مقصد برسند.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه ادامه داد: استراحتگاه‌ها و مکان‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع خستگی و خواب‌زدایی زائران در مسیر فعال هستند و انتظار می‌رود رانندگان با استفاده از این امکانات، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

سلیمانی درباره وضعیت حمل‌ونقل عمومی نیز گفت: برای زائرانی که از وسیله شخصی استفاده نمی‌کنند، ناوگان حمل‌ونقل عمومی به تعداد کافی در پارک‌سوار مرز خسروی مستقر است و هیچ کمبودی در تأمین اتوبوس وجود ندارد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون اتوبوس‌های آماده اعزام در محل حضور دارند و به محض تکمیل ظرفیت، زائران را به شهرهای مقصد منتقل می‌کنند و تاکنون هیچ مشکلی در جابه‌جایی مسافران گزارش نشده است.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به روند تهیه بلیت، خاطرنشان کرد: گیشه‌های فروش بلیت در پارک‌سوار فعال هستند و راهنمایان نیز در محل حضور دارند تا زائران را برای تهیه بلیت و انتخاب مقصد راهنمایی کنند.

سلیمانی در پایان از زائران خواست با حفظ آرامش، توصیه‌های عوامل اجرایی و راهنمایان مستقر در مرز را رعایت کنند و افزود: با همکاری زائران و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، روند بازگشت از مرز خسروی بدون مشکل در حال انجام است و امیدواریم همه هموطنان سفری ایمن و آرام را تجربه کنند.