تبریز در محاصره خودروها؛ ظرفیت معابر پاسخگوی حجم تردد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب عبداله‌پور عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فاصله قابل توجه میان ظرفیت معابر و تعداد خودروهای موجود در تبریز، اظهار کرد: طراحی شبکه معابر این کلان‌شهر برای تردد حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو انجام شده، در حالی که امروز شمار خودروهای پلاک‌شده و در حال تردد از مرز یک میلیون دستگاه گذشته است.

وی با بیان اینکه این حجم از خودرو فشار سنگینی بر شبکه معابر شهری وارد کرده است، افزود: افزایش روزافزون استفاده از خودروی شخصی، ترافیک را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری تبدیل کرده و نمی‌توان تنها با احداث خیابان‌ها و مسیرهای جدید این مشکل را برطرف کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز با تأکید بر ضرورت حفظ سرانه‌های زیست‌محیطی شهر، گفت: توسعه معابر نباید به قیمت حذف فضای سبز و تبدیل آن به آسفالت تمام شود، زیرا چنین رویکردی علاوه بر آسیب به محیط‌زیست، راهکار پایداری برای کاهش ترافیک نخواهد بود.

عبداله‌پور با اشاره به تجربه شهرهای مختلف در مدیریت ترافیک خاطرنشان کرد: هرچه ظرفیت عبور خودروها افزایش یابد، استفاده از خودروهای شخصی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه، پس از مدت کوتاهی معابر جدید نیز با همان مشکل ترافیک مواجه خواهند شد.

وی توسعه حمل‌ونقل عمومی، مدیریت تقاضای سفر، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، جلوگیری از پارک دوبله، کاهش سفرهای تک‌سرنشین و ترویج هم‌پیمایی را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش ترافیک در تبریز برشمرد و تأکید کرد: توسعه معابر تنها بخشی از راه‌حل این معضل است و بدون اجرای سیاست‌های جامع حمل‌ونقلی، نمی‌توان انتظار کاهش پایدار ترافیک را داشت.