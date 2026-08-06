غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان مأموریت قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا ۱۵ مردادماه، ناوگان حمل‌ونقل اربعین با تلاش شبانه‌روزی موفق شد بیش از ۲۴ هزار سرویس حمل‌ونقلی را برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام دهد.



وی افزود: در این مدت، بیش از یک میلیون زائر از خدمات ناوگان حمل‌ونقل مستقر در مرز بین‌المللی خسروی بهره‌مند شدند که این حجم از جابه‌جایی، نشان‌دهنده آمادگی کامل و هماهنگی مناسب مجموعه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین است.



مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز بین‌المللی خسروی با اشاره به نحوه فعالیت ناوگان حمل‌ونقل، تصریح کرد: خودروهای مستقر در ۱۸ پارکینگ سطح شهر قصرشیرین به‌صورت مستمر مسئولیت انتقال زائران از محل پارکینگ‌ها به مرز بین‌المللی خسروی و همچنین بازگرداندن آنان از مرز به پارکینگ‌ها را بر عهده داشتند و این خدمات بدون وقفه در طول اجرای طرح اربعین ارائه شد.



شهبازی ادامه داد: برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تلاش رانندگان و عوامل حمل‌ونقل موجب شد روند جابه‌جایی زائران با سرعت، نظم و آرامش انجام شود و رضایت مطلوبی از خدمات ارائه‌شده در این بخش حاصل شود.



وی با قدردانی از همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای خدماتی، رانندگان و عوامل پشتیبانی، اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ و توفیقی الهی است و همه دست‌اندرکاران با تمام توان تلاش کردند تا زائران سفری ایمن، روان و همراه با آرامش را تجربه کنند.



مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز بین‌المللی خسروی در پایان ابراز امیدواری کرد که خدمات خالصانه ارائه‌شده در ایام اربعین مورد رضایت خداوند متعال و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) قرار گیرد و این توفیق در سال‌های آینده نیز نصیب خادمان زائران حسینی شود.