به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی، مدیرعامل باشگاه ذوبآهن عصر پنجشنبه ۱۵ مرداد در حاشیه نشستی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، اظهار داشت: برنامههای مفصل حمایتی در باشگاه و شرکت ذوبآهن شکل گرفته است که امیدواریم نتایجی در خور شان ذوبآهن کسب کنیم.
وی افزود: با نظر ویسی بازیکنان مورد نظر جذب شدند اما نقلوانتقالات برای ما به پایان نرسیده است؛ بدهیهای سنواتی از فصول قبل پرداخت شده است و دغدغه و بهانهای برای کمکاری وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد: ذوبآهن با قدرت وارد لیگ خواهد شد؛ به اذعان افرادی که در ۱۰ سال اخیر در باشگاه ذوبآهن حضور داشتند چنین شرایطی از بابت عدم وجود بدهی نبوده است.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن گفت: در مجمع سالیانه ذوبآهن بودجه باشگاه تصویب شد، بانک رفاه حامی مالی باشگاه است.
وی ادامه داد: بحث رشتههای جدید در هیاتمدیره مطرح شده است و خبرهای خوبی در آینده خواهید شنید و قطعا چند رشته قدیمی و پرافتخار احیا میشود؛ در سال ۹۸ بسکتبال و هندبال را احیا کردیم.
محمدی در خصوص روند انتخاب سرمربی گفت: شرایط به شکلی بود که ادامه همکاری با سرمربیان قبلی میسر نبود، پورموسوی در اردو تهران به تیم منتقل نشد و پیام دادند که نمیتوانند با ذوبآهن ادامه بدهند.
مدیرعامل ذوبآهن در واکنش به ادعای رئیس فدراسیون کشتی مبنی بر نابودی ورزش اصفهان توسط ذوبآهن و سپاهان گفت: ذوبآهن و سپاهان آنقدر برای ورزش این مملکت افتخار کسب کردند که نیاز به گفتن ندارد، ذوبآهن سرمایهگذاری خوبی برای برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جهان داشت، شاید در بعضی مواقع به صلاح باشد که در فضای پاسخ و بیاینه دادن قرار نگیریم.
وی با اشاره به این که زیرساخت زمین چمن از مشکلات عمده فوتبال ایران است، خاطرنشان کرد: اگر شرایط جنگی نداشتیم چمن ورزشگاه فولادشهر به چمن هیبریدی و استاندارد روز تبدیل میشد اما فعلا مجبور شدیم تقویتهایی در حد همین زمین انجام دهیم، خزانهای در اختیار داریم که خیلی از باشگاهها برای خرید آن پیشنهاد دادند.
محمدی در پایان گفت: امسال و سال آینده، سالهای شکوفایی ذوبآهن خواهند بود و من این را قول میدهم، امیدوارم بتوانیم ذوبآهن را به روزهای اوج خود بازگردانیم.
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