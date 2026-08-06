به گزارش خبرنگار مهر، بهنام بخشی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان تهران اظهار کرد: بارندگیهای اخیر موجب بهبود شرایط سدهای تهران شده، اما سفرههای زیرزمینی بهویژه در دشت شهریار همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند.
وی افزود: هماکنون عمق چاهها در برخی نقاط دشت شهریار به ۳۰۰ متر رسیده و این موضوع نشاندهنده تداوم فشار بر منابع آب زیرزمینی است.
مدیر روابطعمومی آب و فاضلاب استان تهران با تأکید بر ضرورت کاهش برداشت از سفرههای زیرزمینی، تصریح کرد: باید تمرکز بیشتری بر استفاده از منابع آب سطحی داشته باشیم تا علاوه بر حفظ کیفیت آب، این منابع برای نسلهای آینده نیز صیانت شوند.
بخشی همچنین مدیریت مصرف کولرهای آبی را از راهکارهای مؤثر برای کاهش همزمان مصرف آب و برق دانست و از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، در مدیریت منابع آبی استان مشارکت کنند.
وی در پایان تأکید کرد: وضعیت آب شرب تهران پایدار است و در حال حاضر هیچ برنامهای برای جیرهبندی آب وجود ندارد.
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