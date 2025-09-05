به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران، علیرضا مرندی، در یکصد و سیزدهمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی، به نقش حیاتی فرهنگستان در پیشبرد اهداف علمی و سلامت کشور پرداخت.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با اشاره به مسئولیت‌های محول شده به فرهنگستان، از جمله مشارکت در تدوین نقشه جامع علمی کشور و نیز تشکیل ستاد سلامت با همت و همراهی رئیس جمهور، تأکید کرد که این نهاد نقش کلیدی در تعیین اولویت‌های علمی و سلامت کشور دارد.

وی، خواستار تحول بنیادین در آموزش علوم سلامت شد و تأکید کرد که آموزش در این حوزه باید از درمان‌محوری به سمت سلامت‌محوری حرکت کند تا پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

مرندی همچنین به توسعه فناوری‌های نوین در حوزه سلامت اشاره کرد و از فناوری‌هایی نظیر سلول درمانی، ژن درمانی، پروتون تراپی، جراحی‌های رباتیک، داروهای بیوتکنولوژی خاص و تجهیزات تشخیصی پیشرفته نام برد و گفت: انتظام داریم در این حوزه پیشرفت‌های چشمگیر داشته باشیم.

وی در ادامه به موضوع سلامت معنوی پرداخت و خاطرنشان کرد: فرهنگستان علوم پزشکی در این زمینه نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است، از جمله تهیه سند سلامت معنوی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین کتاب سلامت معنوی برای دانشجویان.

مرندی در بخش مهمی از سخنان خود به مسئله حل مشکلات دارویی اشاره و تأکید کرد: رفع این چالش از اولویت‌های اصلی فرهنگستان است و اقدامات لازم برای بهبود وضعیت دارویی کشور باید با جدیت دنبال شود.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در پایان بر لزوم اجرای سیاست‌های کلی سلامت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات نقش مؤثری در بهبود و ارتقای نظام سلامت کشور ایفا می‌کند.