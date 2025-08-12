به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مرندی، روز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، در نشست صمیمانه با خبرنگاران که در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد، گفت: موضوع عدالت در سلامت، فراتر از دارو و درمان است و اطلاعات و دغدغه در این زمینه بسیار کم است.

وی افزود: وقتی اطلاعات جامعه نسبت به موضوع عدالت در سلامت کم باشد، کلاه سرشان می‌رود. بنابراین، رسانه‌ها باید به این مقوله، بیشتر بپردازند.

مرندی ادامه داد: توجه به عدالت در سلامت، جزو اعتقادات ما و حقوق مردم است. وظیفه ما است که راجع به تمامی موارد عدالت در سلامت، کار کنیم و در فرهنگستان علوم پزشکی، جلسات زیادی پیرامون این موضوع داشته ایم.

وی افزود: مبنای فرهنگستان علوم پزشکی در پرداختن به مقوله عدالت در سلامت، سیاست‌های کلی سلامت، گام دوم و برنامه‌های توسعه بوده است.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی تاکید کرد: تا وقتی عدالت در سلامت، دغدغه ما نشود، همگان آن را توجیه خواهیم کرد.

وی با گریز به سال‌هایی که در وزارت بهداشت بوده است، گفت: در آن سال‌ها، ۴۰۰ میلیون دلار برای دارو بودجه می‌دادند که حداکثر ۲۷۰ میلیون دلار آن تخصیص داده می‌شد و تمامی نیازهای دارویی کشور از طریق واردات تأمین می‌شد. اما، حالا ۱۰ برابر این عدد، ارز برای دارو می‌دهیم؛ باز هم گرفتاریم. این موضوع نشان می‌دهد که تعارض منافع هست.

مرندی با گلایه از عدم دسترسی محرومان به خدمات سلامت، افزود: متأسفانه پای محرومان به مطب نمی‌رسد. بنابراین، اگر می‌خواهیم به مقوله عدالت در سلامت بپردازیم، اول باید به محرومان فکر کنیم.