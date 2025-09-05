جلیل قیسوندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اولین سال حضور ما در جشن امت احمد است و با همراهی ۶ خادم غذا برای زائران آماده و توزیع شد هدف ما خدمت بیمنت و ایجاد لحظاتی خوش و خاطرهانگیز برای مردم است.
وی ادامه داد: حضور پرشور مردم در جشن و لبخند آنان هنگام دریافت غذا انگیزه خادمان را دوچندان کرده و نشان میدهد که تلاش صادقانه و خدمت به خلق، بهترین راه ترویج همدلی و محبت در جامعه است.
نخستین حضور بنیاد مهدویت در این جشن بزرگ جلوهای تازه از تلاش خادمان و خدمت صادقانه به مردم را به نمایش گذاشت مسیرهای منتهی به محل جشن مملو از خانوادهها و بازدیدکنندگان مشتاق بود و خادمان با دلسوزی و عشق به خدمت، فضایی گرم و صمیمی برای همه ایجاد کردند.
خادمان بنیاد مهدویت شهرستان کامیاران با حضور خود در جشن امت احمد نشان دادند که خدمت صادقانه، عشق به اهلبیت (ع) و همدلی میان مردم میتواند جلوهای ویژه از محبت و اتحاد در این مراسم ایجاد کند.
جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.
نظر شما