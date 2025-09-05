۵ قرن مقاومت بوشهر در برابر دشمنان؛ از «رئیسعلی» تا «ایمان قائدی»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- قاسم بازیاری؛ استان بوشهر دارای تاریخی باشکوه و با عظمت در عرصه مقاومت است و در این مسیر شهدای بزرگی را در دوره‌های مختلف تقدیم کرده است.

این استان دارای بیش از پنج قرن مقابله با استعمار و استکبار است و در این مدت با تقدیم شهدای متعدد و بزرگی توانسته است جلوی هجوم و ورود بیگانگان به این سرزمین را بگیرد و ضربات بزرگی به متجاوزین بزند.

نه فقط مردان این سرزمین بلکه زنان بوشهری نیز همواره در کنار مردان خود مقابل دشمنان تا دندان مسلح ایستادی کرده‌اند و تاریخی بزرگ رقم زده‌اند که در این زمینه می‌توان به حماسه زنان لرده اشاره کرد.

مردم این استان در دوران انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نیز شهدای بزرگی را تقدیم کردند. بیش از ۲ هزار شهید در یک استان کم جمعیت بیانگر فرهنگ ایثار و شهادت در این استان است.

تقدیم شهید توسط بوشهری‌ها به قرن‌های گذشته و دوران دفاع مقدس محدود نمی‌شود و پس از آن نیز مردم این دیار در مسیر مقاومت شهید شده‌ند که شهید ایمان قائدی از جدیدترین شهدای این دیار است.

شهید ایمان قائدی از کارکنان معاونت سیستم پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متولد ۱۶ دی ماه ۱۳۶۸ در دهکده قرآنی چارک شهرستان دشتی استان بوشهر و فرزند جانباز ابراهیم قائدی است.

شهید قائدی در سحرگاه ۲۳ خرداد در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی به شهادت رسید و پیکر مطهر این شهید والامقام در زادگاهش روستای چارک شهرستان دشتی به خاک سپرده شد.

مراسم چهلمین روز شهادت شهید ایمان قائدی روز گذشته با حضور پرشور مردم خورموج برگزار شد؛ جایی که صدای شعارهای مردمی، اشک خانواده شهید و سخنان مسئولان در تجلیل از ۵ قرن مقاومت استان بوشهر در هم آمیخت.

خیابان‌های اطراف محل برگزاری مراسم چهلم شهید ایمان قائدی در خورموج مملو از جمعیتی بود که با پرچم‌های یا حسین (ع) و تصاویر شهدا در دست، برای ادای احترام به شهید جوان حضور یافته بودند.

خانواده شهید با صلابت در میان جمعیت ایستاده بودند و مردم با در آغوش گرفتن آنان، از ایمان و مقاومت این خانواده قدردانی می‌کردند.

مردم خورموج: خون شهیدان راه ما را روشن کرده است

یکی از اهالی شهرستان دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از زمان رئیسعلی دلواری تا امروز، این خاک همیشه شهید داده، ولی هیچ وقت تسلیم نشده است، ایمان قائدی هم ادامه همان راه است.

مادری که با چشمانی اشک‌آلود در مراسم شهید قائدی حضور داشت، اظهار کرد: پسر من هم در جبهه مقاومت است، امروز آمده‌ام بگویم ما مادرها ایستاده‌ایم؛ خون ایمان قائدی در رگ همه جوانان ما جریان دارد.

جوانی از اهالی خورموج نیز با شور خاصی بیان کرد: شهید ایمان قائدی برای ما الگو شد. ما هم مثل او آماده‌ایم اگر روزی لازم باشد، از خاک و وطن خود دفاع کنیم.

استان بوشهر مهد مقاومت است

امام جمعه دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم استان بوشهر از دیرباز ایستادگی مقابل دشمنان و متاوزین را به عنوان یک فرهنگ در بین خود داشته‌اند.

حجت‌الاسلام علی زاهددوست با اشاره به اینکه استان بوشهر مهد مقاومت است بیان کرد: رئیسعلی دلواری، نمونه‌ای کامل از یک مجاهد فی سبیل‌الله بود که با تکیه بر ایمان، اخلاص و عشق به وطن، در برابر استعمار ایستاد.

وی به حماسه‌سازی‌های مردم استان بوشهر در برهه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: امروز نیز در برابر جنگ نرم، تحریم‌ها و تهدیدات دشمن، باید با همان روحیه بیداری، بصیرت و مقاومت در صحنه باشیم و از تهدیدات پوشالی دشمنان واهمه نداشته باشیم.

امام جمعه دشتی با اشاره به اینکه در مسیر مقاومت مردم استان بوشهر شهدای بزرگی تقدیم شده است، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایستادگی مقابل دشمنان تاکید کرد.