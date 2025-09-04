به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هاشمی ظهر پنجشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت شهید ایمان قائدی در شهر خورموج با گرامیداشت دوازدهم شهریورماه، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، اظهار داشت: استان بوشهر بیش از پنج قرن سابقه مقاومت در برابر بیگانگان را در کارنامه خود دارد.
وی افزود: شهید ایمان قائدی در سن ۳۷ سالگی به شهادت رسید و همچون دیگر شهدای این دیار، ادامهدهنده راه پرافتخار مقاومت مردم بوشهر است. در تاریخ این استان، هر قدرتی که به این سرزمین چشم طمع داشته شکست خورده و مردم بوشهر هرگز در برابر دشمنان هراسی به خود راه ندادهاند.
هاشمی با اشاره به مقاومت زنان استان در طول تاریخ گفت: بعد از شهادت رئیسعلی دلواری، دشمنان گمان کردند میتوانند بر این سرزمین مسلط شوند، اما حتی توسط زنان لرده زمینگیر شدند و نتوانستند به اهداف خود برسند. امروز نیز زنان و مردان استان بوشهر شهادتطلب و مقاوم ایستادهاند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان بوشهر با بیان اینکه خانواده شهید ایمان قائدی شهادت او را افتخار خود میدانند، اضافه کرد: دشمنان ایران اسلامی بهویژه آمریکا باید بدانند که در برابر امت اسلامی بسیار ضعیف هستند. آنها تصور میکردند ظرف ۴۸ ساعت ایران را تجزیه و نابود میکنند، اما ملت ایران نشان داد چگونه میتوان در برابر دشمن ایستادگی کرد.
وی با اشاره به شکست سیاستهای تروریسم دولتی دشمنان یادآور شد: همانگونه که در یمن ناکام ماندند، در مقابل ملت ایران نیز شکست خواهند خورد، در جنگ ۱۲ روزه نیز رهبری معظم انقلاب شخصاً مدیریت صحنه را برعهده داشت و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد موشکهای به هدف اصابت کرد و دشمنان از روز ششم به بعد تسلیم شدند.
هاشمی خاطرنشان کرد: شهدا به ملت ایران عظمت و قدرت بخشیدند و همین ایستادگی موجب شد نگاه ملتهای جهان به ایران تغییر کند، همانطور که دشمنان در برابر شهید نادر مهدوی و یارانش نتوانستند کاری از پیش ببرند، امروز نیز توان مقابله با ایران اسلامی را ندارند؛ چراکه جمهوری اسلامی امروز به مراتب قدرتمندتر شده است.
