۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

بوشهر هیچ‌گاه در برابر دشمنان هراسی به خود راه نداده است

بوشهر هیچ‌گاه در برابر دشمنان هراسی به خود راه نداده است

بوشهر- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با بیان اینکه شهدا به ملت ایران عظمت و قدرت بخشیدند؛ گفت: بوشهر هیچ‌گاه در برابر دشمنان هراسی به خود راه نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هاشمی ظهر پنجشنبه در مراسم چهلمین روز شهادت شهید ایمان قائدی در شهر خورموج با گرامیداشت دوازدهم شهریورماه، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، اظهار داشت: استان بوشهر بیش از پنج قرن سابقه مقاومت در برابر بیگانگان را در کارنامه خود دارد.

وی افزود: شهید ایمان قائدی در سن ۳۷ سالگی به شهادت رسید و همچون دیگر شهدای این دیار، ادامه‌دهنده راه پرافتخار مقاومت مردم بوشهر است. در تاریخ این استان، هر قدرتی که به این سرزمین چشم طمع داشته شکست خورده و مردم بوشهر هرگز در برابر دشمنان هراسی به خود راه نداده‌اند.

هاشمی با اشاره به مقاومت زنان استان در طول تاریخ گفت: بعد از شهادت رئیسعلی دلواری، دشمنان گمان کردند می‌توانند بر این سرزمین مسلط شوند، اما حتی توسط زنان لرده زمین‌گیر شدند و نتوانستند به اهداف خود برسند. امروز نیز زنان و مردان استان بوشهر شهادت‌طلب و مقاوم ایستاده‌اند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان بوشهر با بیان اینکه خانواده شهید ایمان قائدی شهادت او را افتخار خود می‌دانند، اضافه کرد: دشمنان ایران اسلامی به‌ویژه آمریکا باید بدانند که در برابر امت اسلامی بسیار ضعیف هستند. آنها تصور می‌کردند ظرف ۴۸ ساعت ایران را تجزیه و نابود می‌کنند، اما ملت ایران نشان داد چگونه می‌توان در برابر دشمن ایستادگی کرد.

وی با اشاره به شکست سیاست‌های تروریسم دولتی دشمنان یادآور شد: همان‌گونه که در یمن ناکام ماندند، در مقابل ملت ایران نیز شکست خواهند خورد، در جنگ ۱۲ روزه نیز رهبری معظم انقلاب شخصاً مدیریت صحنه را برعهده داشت و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد موشک‌های به هدف اصابت کرد و دشمنان از روز ششم به بعد تسلیم شدند.

هاشمی خاطرنشان کرد: شهدا به ملت ایران عظمت و قدرت بخشیدند و همین ایستادگی موجب شد نگاه ملت‌های جهان به ایران تغییر کند، همان‌طور که دشمنان در برابر شهید نادر مهدوی و یارانش نتوانستند کاری از پیش ببرند، امروز نیز توان مقابله با ایران اسلامی را ندارند؛ چراکه جمهوری اسلامی امروز به مراتب قدرتمندتر شده است.

