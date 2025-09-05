بارش جزئی باران در استان بوشهر؛ خسارتی گزارش نشده است

کوروش دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته بارشهای خفیف را در برخی از نقاط استان از جمله ارتفاعات دشتستان، دشتی و تنگستان داشتیم.
وی ادامه داد: گزارشی از خسارتهای احتمالی و مشکلات ناشی از این بارشها در استان دریافت نشده است.
بوشهر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از بارش جزئی باران در استان خبر داد و گفت: گزارشی از خسارتها دریافت نشده است.
