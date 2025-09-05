  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

بارش جزئی باران در استان بوشهر؛ خسارتی گزارش نشده است

بارش جزئی باران در استان بوشهر؛ خسارتی گزارش نشده است

بوشهر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از بارش جزئی باران در استان خبر داد و گفت: گزارشی از خسارت‌ها دریافت نشده است.

کوروش دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته بارش‌های خفیف را در برخی از نقاط استان از جمله ارتفاعات دشتستان، دشتی و تنگستان داشتیم.

وی ادامه داد: گزارشی از خسارت‌های احتمالی و مشکلات ناشی از این بارش‌ها در استان دریافت نشده است.

کد خبر 6580236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها