  1. استانها
  2. تهران
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

حمله ۳ متخلف به محیط‌بان در شمال تهران؛ضاربان بازداشت شدند

حمله ۳ متخلف به محیط‌بان در شمال تهران؛ضاربان بازداشت شدند

شمیرانات- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، از آسیب‌دیدگی یکی از محیط‌بانان در جریان درگیری با افراد متخلف در منطقه گرماب خبر داد.

حسن عباس‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آسیب‌دیدگی یکی از محیط‌بانان در جریان درگیری با افراد متخلف در منطقه گرمابدر رودبار قصران خبر داد.

حمله ۳ متخلف به محیط‌بان در گرماب؛ضاربان بازداشت شدند

وی در توضیح جزئیات این حادثه گفت: سه نفر قصد عبور غیرمجاز از گیت منطقه گرمابدر را داشتند که محیط‌بان ما مانع از ورود آنها شد. این افراد که اهل استان دیگری بودند، پس از ممانعت محیط‌بان اقدام به فحاشی کرده و سپس وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

عباس‌نژاد افزود: خوشبختانه این افراد بلافاصله توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند، همکار ما نیز برای مداوا به بیمارستان منتقل شد که پس از درمان سرپایی و اطمینان از سلامت، مرخص شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه منجر به خسارت جانی نشده است، اظهار کرد: محیط‌بانان طبق قانون مجهز به وسایل دفاعی هستند، اما در این مورد همکار ما با صبر و خویشتن‌داری مانع از بروز درگیری شدیدتر شد.

عباس‌نژاد در پایان تأکید کرد: با وجود این حادثه، روند حفاظت از عرصه‌های طبیعی و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6580240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها