حسن عباسنژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آسیبدیدگی یکی از محیطبانان در جریان درگیری با افراد متخلف در منطقه گرمابدر رودبار قصران خبر داد.
وی در توضیح جزئیات این حادثه گفت: سه نفر قصد عبور غیرمجاز از گیت منطقه گرمابدر را داشتند که محیطبان ما مانع از ورود آنها شد. این افراد که اهل استان دیگری بودند، پس از ممانعت محیطبان اقدام به فحاشی کرده و سپس وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
عباسنژاد افزود: خوشبختانه این افراد بلافاصله توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند، همکار ما نیز برای مداوا به بیمارستان منتقل شد که پس از درمان سرپایی و اطمینان از سلامت، مرخص شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه منجر به خسارت جانی نشده است، اظهار کرد: محیطبانان طبق قانون مجهز به وسایل دفاعی هستند، اما در این مورد همکار ما با صبر و خویشتنداری مانع از بروز درگیری شدیدتر شد.
عباسنژاد در پایان تأکید کرد: با وجود این حادثه، روند حفاظت از عرصههای طبیعی و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.
