مجید باباخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعداد ۲۰ نفر از خدام موکب شهدای شهرستان سنقر در روز ۱۲ ربیع الاول برای پذیرایی از مردم عزیز حاضر هستند.

وی افزود: پذیرایی‌های ما در این غرفه شامل توزیع چای، فلافل، شربت، بسته فرهنگی و انجام بازی است که جمعاً ۲۰ هزار خدمت ارائه خواهیم داد.

باباخانی بیان کرد: بحث اهمیت وحدت بین شیعه و سنی مهمترین دلیل حضور در این مراسم است که عشاق و دلدادگان حضرت رسول را قلبا به این مکان کشانده است.

وی تصریح کرد: اینکه سیره، اخلاق و رفتار و منش پیامبر در بین مردم ترویج یابد بزرگترین دستاورد دین مبین اسلام است که خوشبختانه مسلمانان پایبند به این عقاید هستند.

باباخانی گفت: حضور در جشن امت احمد برای سومین سال متوالی افتخار و سعادتی است که خود پیامبر بر دوش ما نهاده است.