https://mehrnews.com/x38WLY ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸ کد خبر 6580551 استانها کردستان استانها کردستان ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸ حضور اقشار مختلف مردم در مهمانی امت احمد (ص) سنندج - جشن بزرگ «مهمانی امت احمد(ص)» با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در سنندج حالوهوای ویژهای به خود گرفته است.
