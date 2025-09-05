  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

ارائه خدمات سلامت محور در جشن امت احمد

ارائه خدمات سلامت محور در جشن امت احمد

سنندج_مسئول غرفه سلامت علوم پزشکی کردستان از ارائه خدمات سلامت محور و انجام انواع مشاوره پزشکی و تغذیه‌ای در جشن امت احمد خبر داد.

محمد صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: در این مراسم تعداد ۱۱ دانشجوی دادنشگاه علوم پزشکی به همراه دکتر با سه دستگاه فشار خون و دو دستگاه گلوکومتر که دستگاه سنجش غلظت قند خون است، به تعداد ۲۰۰ نفر داریم.

وی افزود: همچنین کارشناسان تغذیه، کارشناس قد و وزن و مشاوره تخصصی تغذیه هم در خدمت مردم خواهند بود.

صادقیان بیان کرد: این دانشگاه پای ثابت تمام مراسم و جشن‌های دینی و ملی است و دو سال قبل هم در دو دوره جشن امت احمد ما غرفه‌دار سلامت بودیم و امسال هم با افتخار کار سنجش و مشاوره سلامت مردم و همشهریان عزیز را انجام می‌دهیم.

جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.

کد خبر 6580255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها