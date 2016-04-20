به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه زمانی ضمن بیان این مطلب گفت: آمارها نشان می دهد در سال گذشته حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از شهروندان با مراجعه به پایگاه های سیار ارائه خدمات سلامت از خدماتی چون مشاوره مامائی، پزشک متخصص عفونی، مشاوره روانشناسی، ویزیت متخصص اطفال، سنجش قند و فشار خون، بینایی سنجی، سنجش کف پای کودکان، ویزیت پوست، مو، داخلی و ... بهره مند شدند.

وی با اشاره به مشارکت شهرداری های مناطق در اجرای این طرح افزود: توزیع پوشاک، بسته بهداشتی و ارزاق با مشارکت مناطق ۷، ۸، ۱۰ و ۱۴ و توزیع رایگان دارو به ارزش ۱۱ میلیون تومان از دیگر خدماتی است که توسط پایگاه های سیار سلامت طی سال ۹۴ ارائه شد.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران استقرار ۱۲۷ ایستگاه سلامت را از دیگر اقدامات سال گذشته دانست و گفت: در این ایستگاه ها خدماتی چون مشاوره تغذیه، مشاوره مامائی، غربالگری بیماری های پستان، ویزیت پزشک عمومی، غربالگری دیابت سنجش فشار خون، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و ... ارائه شد و حدود ۴ هزار و ۶۴۰ نفر از خدمات آن بهره بردند.

زمانی ادامه داد: راه اندازی و استقرار اتوبوس های سلامت از مهم ترین ابتکارات سال گذشته بود. به این معنی که ۲ دستگاه اتوبوس به شکل ثابت و سیار در محله هرندی مستقر شدند و خدماتی چون معاینات پزشکی، تست قند خون، تست فشار خون، مشاوره مامائی و ... در آن ها ارائه شد.

وی در پایان با اشاره به مراجعه ۳ هزار و ۵۲۰ نفر به اتوبوس های سلامت در محله هرندی گفت: در این اتوبوس ها داروهای مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار مراجعان قرار گرفت و حتی در دوره هایی همکاران اقدام به توزیع میوه کردند.