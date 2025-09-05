رضا پیرزادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعداد ۱۲۰۰ غذای گرم استانبولی و ۲ هزار شربت در جشن امت احمد در غرفه شهدا توزیع میشود.
وی عنوان کرد: غرفههای ما مردمی بوده و با همت جوانان سعی در تهیه و توزیع این میزان خدمت در جشن امت احمد دارد.
پیرزادی عنوان کرد: جشن امت احمد نمود عینی از اتحاد و همبستگی مردم است که به میزبانی مردم شهر سنندج عینیت مییابد.
وی گفت: هدف ما در این مراسم ارائه خدمت است و امیدواریم بتوانیم سربلند از این خدمت هم عبور کنیم.
وی ادامه داد: همدلی و وحدت و اتحاد مسلمانان و کل امت اسلامی ریسمان محکمی برای عزت این انقلاب دینی است.
