جشن امت احمد وحدت آفرین است

محسن کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما در جشن بزرگ مهمانی امت احمد و این مراسم فرهنگی ۵۵۰ کیلو مواد اولیه برای تهیه غذای گرم تهیه کردیم.

وی افزود: این مواد برای حدود ۷ هزار غذا و بیشتر هم کافی بوده که ما از طرف مردم اصفهان به مهمانان امت احمد در شهر زیبای سنندج تقدیم خواهیم کرد.

کریمی بیان کرد: محور اصلی این جشن نمایش اتحاد و وحدت اسلامی است و حضور پرشور مردم گواهی بر این مساله خواهد بود.

وی گفت: کردستان یک استان زیبا و مهمان‌نواز است و سبقه فرهنگی و تاریخی زیادی دارد و ما علاوه بر سلام نصف جهان به این دیار زیبا از برگزاری جشنی با این عظمت و شکوه سپاسگذار و قدردان آنها هستیم.

وی افزود: این جشن وحدت آفرین در شهر زیبای سنندج یک نماد ارزشمند از همبستگی ملی جهان اسلام است که امیدواریم همواره ادامه داشته باشد.