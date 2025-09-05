  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

۲۲۶۶ کیلومتر به عشق محمد(ص) از خراسان تا سنندج

۲۲۶۶ کیلومتر به عشق محمد(ص) از خراسان تا سنندج

سنندج- مسئول غرفه خراسان جنوبی گفت: خانواده ما ۲ هزار و ۲۶۶ کیلومتر به عشق محمد(ص) و برای ثبات وحدت بین مسلمانان از خراسان جنوبی تا سنندج آمدیم.

محمد حسین سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در غرفه ما شربت زرشک، شربت زعفران، شربت خاکشیر که از محصولات خراسان جنوبی هست توزیع می‌شود.

وی افزود: ما سال‌های گذشته تعداد پنج هزار لیوان یکبار مصرف شربت در جشن امت احمد توزیع کردیم.

سالاری عنوان کرد: من به همراه ۶ نفر از اعضای خانواده برای حضور در این جشن ۴۸ ساعت و بیش از ۲ هزار کیلومتر راه آمدیم.

وی افزود: حضور در جشن پیغمبر اسلام (ص) و مبعث پیغمبر نیاز به وجود ما ندارد اما بودن ما مایه عزت و افتخار برای خودمان و سربلندی است.

سالاری گفت: اولاً باید ما زندگی پیامبران را الگوی زندگی خود قرار دهیم و وحدت و اتفاق و اتحاد ما بنا به گفته مقام معظم رهبری چیزی که اسلام و انقلاب و دین و مرز و ناموس ما را نگه داشته است فقط وحدت است.

مسئول غرفه خراسان جنوبی تصریح کرد: این اتفاق و اتحاد باعث شده که دشمن نتواند سو استفاده کند و به هدف خود برسد.

وی خاطرنشان کرد: از افتخارات این کشور این است که تمام جهان نه کشورهای همسایه بلکه تمام جهان به این کشور ما و به این رهبری ما و به این عدالت ما غبطه می‌خورند و جوانان ما باید قدر این نظام و این اسلام و این انقلاب و این امنیت و آرامش و آسایش را بدانند.

سالاری بیان کرد: حس نوعدوستی ما ایرانیان همواره بیش از همه جهان بوده و وقتی جای کسی یا کشوری دچار مشکل می‌شود ما سریع برای کمک رسانی می‌رویم چون غمخوار هم هستیم.

کد خبر 6580277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها