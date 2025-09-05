۲۲۶۶ کیلومتر به عشق محمد(ص) از خراسان تا سنندج

محمد حسین سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در غرفه ما شربت زرشک، شربت زعفران، شربت خاکشیر که از محصولات خراسان جنوبی هست توزیع می‌شود.

وی افزود: ما سال‌های گذشته تعداد پنج هزار لیوان یکبار مصرف شربت در جشن امت احمد توزیع کردیم.

سالاری عنوان کرد: من به همراه ۶ نفر از اعضای خانواده برای حضور در این جشن ۴۸ ساعت و بیش از ۲ هزار کیلومتر راه آمدیم.

وی افزود: حضور در جشن پیغمبر اسلام (ص) و مبعث پیغمبر نیاز به وجود ما ندارد اما بودن ما مایه عزت و افتخار برای خودمان و سربلندی است.

سالاری گفت: اولاً باید ما زندگی پیامبران را الگوی زندگی خود قرار دهیم و وحدت و اتفاق و اتحاد ما بنا به گفته مقام معظم رهبری چیزی که اسلام و انقلاب و دین و مرز و ناموس ما را نگه داشته است فقط وحدت است.

مسئول غرفه خراسان جنوبی تصریح کرد: این اتفاق و اتحاد باعث شده که دشمن نتواند سو استفاده کند و به هدف خود برسد.

وی خاطرنشان کرد: از افتخارات این کشور این است که تمام جهان نه کشورهای همسایه بلکه تمام جهان به این کشور ما و به این رهبری ما و به این عدالت ما غبطه می‌خورند و جوانان ما باید قدر این نظام و این اسلام و این انقلاب و این امنیت و آرامش و آسایش را بدانند.

سالاری بیان کرد: حس نوعدوستی ما ایرانیان همواره بیش از همه جهان بوده و وقتی جای کسی یا کشوری دچار مشکل می‌شود ما سریع برای کمک رسانی می‌رویم چون غمخوار هم هستیم.