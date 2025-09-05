وحدت اسلامی و دیپلماسی فعال دو رکن اقتدار امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بارانی در خطبههای این هفته نماز جمعه ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، جایگاه برجسته امام صادق (ع) در معرفی و تبیین آموزههای ناب پیامبر اسلام را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به نقش اثرگذار امام صادق (ع) در گسترش و تفسیر سبک زندگی نبوی، گفت: بسیاری از آموزههای عمیق و اصیل در زمینه زندگی و سیره پیامبر اکرم (ص)، از طریق تعالیم امام صادق (ع) به دست ما رسیده است؛ این امام بزرگوار از چنان جایگاه علمی برخوردار بود که حتی علمای برجسته اهل سنت نیز به شاگردی در مکتب ایشان افتخار میکردند.
امام جمعه رودان همچنین با اشاره به نامگذاری هفته وحدت توسط امام خمینی (ره)، بر اهمیت و ضرورت وحدت در جهان اسلام تأکید کرد و افزود: وحدت اسلامی، یک اصل قرآنی و از ضروریترین نیازهای امروز امت اسلامی است؛ بهویژه در دورانی که امت اسلام با تهدیدهایی چون جریانهای تکفیری و استکبار جهانی روبروست.
وی وحدت را یک ضرورت شرعی، سیاسی و راهبردی برای عبور از بحرانهای جهان اسلام دانست و گفت: تحقق این وحدت، مستلزم همدلی و هوشیاری امتهای مسلمان در برابر دشمنان مشترک است.
حجتالاسلام بارانی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه به موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی پرداخت و سفر اخیر رئیسجمهور به چین را دارای ابعاد مهم دانست.
وی خاطرنشان کرد: این سفر، در حوزههای مختلف از جمله سیاست، اقتصاد، امنیت و فرهنگ، فرصتهای زیادی برای کشور ایجاد کرده است. عضویت ایران در سازمانهایی نظیر شانگهای، اگر به درستی مورد بهرهبرداری قرار گیرد، میتواند ترفندها و توطئههای دشمنان را خنثی کند.
او با انتقاد از نگاه محدود برخی افراد به مفهوم تعامل با جهان، گفت: تعامل سازنده با دنیا به معنای وابستگی به غرب نیست. کشورهای زیادی در جهان هستند که میتوان با حفظ اصول انقلاب، با آنها همکاری کرد؛ دولت شهید رئیسی نمونهای موفق از این رویکرد بود که با حفظ ارزشها، دیپلماسی فعالی را دنبال کرد.
امام جمعه رودان در پایان، به روابط پرتنش میان ایران و کشورهای اروپایی اشاره کرد و اظهار کرد: اروپا تحت تأثیر سیاستهای آمریکا، همواره در موضع دشمنی با ملت ایران قرار داشته است؛ آنها باید استقلال رأی خود را بازیابند.
بارانی عنوان کرد: جمهوری اسلامی در برابر هرگونه خصومت، باید با قاطعیت و عزت عمل کند تا مانع از نفوذ و زیادهخواهی دشمنان شود.
