وحدت رمز پیروزی مسلمانان است؛تفرقه عامل شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه امروز چهاردهم شهریورماه ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، هفته وحدت را فرصتی برای تقویت انسجام اسلامی دانست و اظهار کرد: استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه میان ادیان الهی تلاش می‌کند و امروز بیش از هر زمان دیگری باید موضوع وحدت در جامعه اسلامی پررنگ‌تر شود.

وی با یادآوری ماجرای فتوای تاریخی امام خمینی (ره) در برابر سلمان رشدی گفت: همان زمان همه علمای شیعه و سنی با وحدت در کنار امام ایستادند و دشمن زمین‌گیر شد؛ به گونه‌ای که حتی عبدالعزیز بن‌باز از علمای وهابی عربستان اذعان کرد که تنها عامل نجات اسلام در آن مقطع، فتوای امام خمینی بود.

محمودی با ابراز تأسف از نبود چنین وحدتی در موضوع فلسطین و غزه تأکید کرد: امروز شاهد جنایاتی بی‌سابقه در غزه هستیم اما بسیاری از کشورها سکوت کرده‌اند، در حالی که امت اسلامی باید همانند ماجرای سلمان رشدی در برابر این ظلم‌ها متحد باشد.

امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: هر اقدام و صدایی که چه در داخل و چه خارج کشور به وحدت مسلمانان لطمه بزند، باید محاکمه شود چراکه آثار سو آن جبران‌ناپذیر است. راهبرد عملی نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدا بر محور وحدت بوده و گفتمان تقریب مذاهب اسلامی نیز از همین رویکرد شکل گرفته است.

وی ادامه داد: مناسبت‌هایی همچون روز قدس، هفته وحدت، حج ابراهیمی، غدیر و روز جهانی مسجد همگی بسترهایی برای تحکیم وحدت در جامعه اسلامی به شمار می‌روند.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر مناسبت‌های این ایام از جمله قیام ۱۷ شهریور، رحلت آیت‌الله طالقانی و شهادت آیت‌الله مدنی، همچنین گرامیداشت روز پدافند هوایی گفت: باید از رشادت‌های نیروهای پدافند در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه قدردانی شود.

وی با تاکید دوباره بر رعایت تقوای الهی به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و افزود: پیامبر اسلام با وجود عصمت مطلق، هر روز از خداوند برای دوری از گناهانی همچون شرک، حمایت‌های بی‌منطق و حسد یاری می‌خواستند.

به گفته وی، «حمیّة الجاهلیّة» یا همان حمایت‌های بی‌منطق و نیز حسد از جمله رذائل اخلاقی هستند که پیامدهای بسیار خطرناکی دارند؛ همچنان که حسد برادران حضرت یوسف (ع) آنها را به دروغ، نفاق و حتی نقشه قتل کشاند.

امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: اگر انسان در برابر این صفات رذیله به خداوند پناه نبرد، گرفتار پیامدهای سنگین اخلاقی و اجتماعی خواهد شد.