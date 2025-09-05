به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در نامهای خطاب به دبیران کل احزاب مهم اروپایی و آمریکایی، با اشاره به عواقب خطرناک فعالسازی مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها علیه ایران، بر لزوم پایبندی به توافق برجام و حفظ دیپلماسی چندجانبه تأکید کرد.
وی در این نامه که برای ۸۰ حزب در اروپا و تعدادی از احزاب آمریکا ارسال شده، خاطرنشان کرد: فعالسازی مکانیسم ماشه نه تنها نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام است، بلکه زمینهساز تشدید بحرانهای منطقهای و بینالمللی خواهد شد.
امانی با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، تصریح کرد که این اقدام، مشروعیت هر ادعایی از سوی غرب را زیر سوال میبرد.
وی همچنین تأکید کرد که اقدامات ایران پس از خروج آمریکا، پاسخ مستقیم به نقض تعهدات طرف غربی بوده است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به تأثیر این اقدام بر بازار انرژی و اقتصاد جهانی، هشدار داد: فعال سازی مکانیسم ماشه نقض اصل "پاکدستی" در حقوق بینالملل میباشد لذا نباید کشورهایی که خود با عدم اجرای تعهدات اقتصادی (مانند عدم فعالسازی INSTEX ) توازن برجام را بر هم زدهاند، اکنون ادعای نقض تعهدات توسط ایران را داشته باشند.
وی پیشنهاد کرد: هیئتی متشکل از نمایندگان ایرانی، اروپایی و نهادهای بینالمللی برای بررسی ادعاهای دو طرف تشکیل شود تا اختلافات فنی بدون تنشزایی حل شود. این نامه در پایان با اشاره به تأثیر رهبران احزاب اروپایی و آمریکایی، از آنان خواسته تا با استفاده از نفوذ خود در پارلمانها و دولتهای ملی، از فعالسازی مکانیسم ماشه جلوگیری کرده و به سمت گفتوگو و همکاری برای حفظ صلح بینالمللی حرکت کنند. این اقدام در چارچوب تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای متقاعدسازی جامعه بینالمللی و جلوگیری از تشدید بحرانهای سیاسی و امنیتی انجام شده است.
