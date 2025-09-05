مدیران صنعت پتروشیمی به تعهدات خود در قبال بازسازی مدارس شهر عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جاسم عبادی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: یکی از معضلات بندر امام خمینی (ره) نبود فضای آموزشی مناسب برای دانشآموزان است که متأسفانه در این چند سال اخیر نسبت به فضای آموزشی در این شهر کمتوجهی شده است.
وی افزود: در حال حاضر اکثر مدارس شهر بندر امام فرسوده و مناسب آموزش نیست و بر اساس اعلام سازمان نوسازی مدارس استان برای تحصیل مناسب نیستند و باید تخریب و نوسازی شوند، اما فعلاً از روی ناچاری دانشآموزان و معلمان باید آن را تحمل کنند.
خطیب جمعه بندر امام خمینی خاطرنشان کرد: حق دانشآموزان بندر امام خمینی (ره) این نیست که در این مدارس فرسوده درس بخوانند. البته در سالهای اخیر برخی مدیران پتروشیمی با همکاری سازمان نوسازی مدارس اقدامات ارزندهای در امر مدرسهسازی داشتند که جای تقدیر دارد و از این عزیزان درخواست داریم نسبت به مدارسی که متعهد شدند آنها را بازسازی کنند به تعهدات خود عمل کنند.
حجت الاسلام عبادی متذکر شد: هنوز بسیاری از مناطق بندر امام خمینی همچون شهرکهای جدید الاحداث مسکن مهر، کوثر، رضوان و فردوس نیازمند مدارس جدید هستند. یکی از معضلات دیگر در مدارس شهر بندر امام خمینی موضوع نبود سیستم سرمایشی در این گرمای طاقتفرسای خوزستان است که امر آموزش را واقعاً دشوار میکند.
وی اضافه کرد: بنده از مدیران استان، شهرستان، صنایع پتروشیمی و سازمان بنادر و دریانوردی استدعا دارم به مدارس بندر امام خمینی (ره) توجه ویژهای داشته باشند.
امام جمعه بندر امام خمینی در فراز دیگری از خطبهها با تبریک ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت تصریح کرد: یکی از مهمترین نیازهای جامعه اسلامی برای غلبه بر مستکبران تقویت وحدت بین امت اسلامی است که علما و روحانیون در این باره نقش اساسی دارند.
حجت الاسلام عبادی یادآور شد: امروز دشمنان در تلاش هستند تا عزت و کرامت مسلمانان را کاهش دهند.
وی در پایان اضافه کرد: این جمله نشان میدهد که همبستگی ملی بزرگترین پشتوانه کشور در برابر توطئهها است و اگر دشمن احساس کند در داخل کشور اختلاف و تفرقه وجود دارد، سوءاستفاده خواهد کرد.
