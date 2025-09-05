به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پیری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد با تأکید بر اهمیت وحدت اسلامی، آن را حیاتی‌ترین راهبرد قرآن برای حفظ عزت و اقتدار امت اسلام دانست و اظهار کرد: وحدت مسلمانان نه‌تنها یک آرمان بلند بلکه فرمانی الهی با پشتوانه‌ای محکم از آیات قرآن و سیره اولیا دین است.

امام جمعه موقت محمودآباد با استناد به آیات ۱۰۳ سوره آل‌عمران و ۴۶ سوره انفال، اتحاد را خواست صریح خداوند دانست و تفرقه را عامل ضعف و نشانه‌ای از شرک و عذاب الهی معرفی کرد.

وی به آیات ۳۱ و ۳۲ سوره روم اشاره کرد و افزود: قرآن کریم به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین منبع دینی، مسلمانان را با صراحت و تأکید فراوان به اتحاد و پرهیز از تفرقه فراخوانده است.

حجت‌الاسلام پیری به سیره و سنت معصومین علیهم‌السلام اشاره کرد و گفت: اهل بیت نه‌تنها در گفتار، بلکه در رفتار نیز بر وحدت اسلامی تأکید داشته‌اند.

وی با ذکر خطبه ۱۲۷ نهج‌البلاغه از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، یادآور شد: دست خداوند بر جماعت است و باید از تفرقه پرهیز کرد.

امام جمعه موقت محمودآباد همچنین به حضور افراد با اندیشه‌های غیرشیعی در محافل علمی اهل بیت و تعامل اجتماعی ایشان با دیگر مذاهب اسلامی اشاره کرد و آن را الگویی عملی برای حفظ انسجام امت اسلام دانست.

وی اصول بنیادین تقریب و همگرایی جهان اسلام را تشریح و تاکید کرد: تمرکز بر مشترکات اعتقادی و اصول دین، به‌ویژه توحید، نبوت و معاد، می‌تواند بستری برای تفاهم و همدلی میان مسلمانان فراهم کند.

حجت‌الاسلام پیری بیان کرد: محبت و ارادت به خاندان پیامبر اکرم نیز به‌عنوان حلقه اتصال امت اسلامی، نقش مهمی در ایجاد پیوندهای عاطفی و اعتقادی ایفا می‌کند. در مواجهه با دشمنان مشترک اسلام، اتخاذ مواضع هماهنگ و واحد، از ضرورت‌های وحدت‌آفرین است؛ چرا که تفرقه در این عرصه، موجب تقویت جبهه دشمنان خواهد شد.

امام جمعه موقت محمودآباد با اشاره به هم‌سنگری شیعه و سنی در جبهه مقاومت، به‌ویژه در عراق، لبنان و سوریه، گفت: این هم‌رزمی عملی نشان می‌دهد وحدت اسلامی نه‌تنها یک آرمان نظری، بلکه یک واقعیت راهبردی در دفاع از اسلام و مسلمانان است.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت، ضامن بقای امت اسلام و سد محکمی در برابر نفوذ دشمنان خواهد بود.