  1. استانها
  2. قزوین
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

وحدت اسلامی حیاتی‌ترین راهبرد عزت امت اسلام است

قزوین- امام جمعه موقت محمودآباد نمونه با بیان اینکه وحدت اسلامی حیاتی‌ترین راهبرد عزت امت اسلام است، گفت: وحدت نه‌تنها یک آرمان نظری بلکه یک واقعیت راهبردی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پیری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد با تأکید بر اهمیت وحدت اسلامی، آن را حیاتی‌ترین راهبرد قرآن برای حفظ عزت و اقتدار امت اسلام دانست و اظهار کرد: وحدت مسلمانان نه‌تنها یک آرمان بلند بلکه فرمانی الهی با پشتوانه‌ای محکم از آیات قرآن و سیره اولیا دین است.

امام جمعه موقت محمودآباد با استناد به آیات ۱۰۳ سوره آل‌عمران و ۴۶ سوره انفال، اتحاد را خواست صریح خداوند دانست و تفرقه را عامل ضعف و نشانه‌ای از شرک و عذاب الهی معرفی کرد.

وی به آیات ۳۱ و ۳۲ سوره روم اشاره کرد و افزود: قرآن کریم به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین منبع دینی، مسلمانان را با صراحت و تأکید فراوان به اتحاد و پرهیز از تفرقه فراخوانده است.

حجت‌الاسلام پیری به سیره و سنت معصومین علیهم‌السلام اشاره کرد و گفت: اهل بیت نه‌تنها در گفتار، بلکه در رفتار نیز بر وحدت اسلامی تأکید داشته‌اند.

وی با ذکر خطبه ۱۲۷ نهج‌البلاغه از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، یادآور شد: دست خداوند بر جماعت است و باید از تفرقه پرهیز کرد.

امام جمعه موقت محمودآباد همچنین به حضور افراد با اندیشه‌های غیرشیعی در محافل علمی اهل بیت و تعامل اجتماعی ایشان با دیگر مذاهب اسلامی اشاره کرد و آن را الگویی عملی برای حفظ انسجام امت اسلام دانست.

وی اصول بنیادین تقریب و همگرایی جهان اسلام را تشریح و تاکید کرد: تمرکز بر مشترکات اعتقادی و اصول دین، به‌ویژه توحید، نبوت و معاد، می‌تواند بستری برای تفاهم و همدلی میان مسلمانان فراهم کند.

حجت‌الاسلام پیری بیان کرد: محبت و ارادت به خاندان پیامبر اکرم نیز به‌عنوان حلقه اتصال امت اسلامی، نقش مهمی در ایجاد پیوندهای عاطفی و اعتقادی ایفا می‌کند. در مواجهه با دشمنان مشترک اسلام، اتخاذ مواضع هماهنگ و واحد، از ضرورت‌های وحدت‌آفرین است؛ چرا که تفرقه در این عرصه، موجب تقویت جبهه دشمنان خواهد شد.

امام جمعه موقت محمودآباد با اشاره به هم‌سنگری شیعه و سنی در جبهه مقاومت، به‌ویژه در عراق، لبنان و سوریه، گفت: این هم‌رزمی عملی نشان می‌دهد وحدت اسلامی نه‌تنها یک آرمان نظری، بلکه یک واقعیت راهبردی در دفاع از اسلام و مسلمانان است.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت، ضامن بقای امت اسلام و سد محکمی در برابر نفوذ دشمنان خواهد بود.

کد خبر 6580448

