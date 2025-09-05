اسامی محصولات عطری غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، گروهی از محصولات آرایشی و بهداشتی که اخیراً در بازار و شبکه‌های غیررسمی عرضه می‌شوند، فاقد مجوز قانونی بوده و مصرف آنها می‌تواند سلامت مردم را به مخاطره بیاندازد.

فهرست محصولات غیرمجاز

- بادی اسپلش: آدامس خرسی – dior

- عطر مو (Hair Mist): washam، Hudabeauty

- مام صابونی: OLD SPICE

- شامپو رنگ مشکی سریع: FAST BLACK HAIR SHAMPOO – HAIR COLOR

- روغن شتر مرغ: Original ostrich oil – فاقد برند

- وازلین بهداشتی: MAYA

- لاک ناخن: Le Chic

- خوشبوکننده بدن: Fa

بر اساس اعلام رسمی روابط عمومی سازمان غذا و دارو، محصولات با نام‌ها و مشخصات فوق تاکنون هیچ‌گونه تأییدیه‌ای از سازمان غذا و دارو دریافت نکرده‌اند.

در این اعلام از مردم خواسته شده صورت مشاهده عرضه این محصولات که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، موضوع از طریق سامانه ۱۹۰ و همچنین شماره معاونت غذا و دارو گزارش شود تا از سوءاستفاده سودجویان و تهدید سلامت جامعه جلوگیری گردد.