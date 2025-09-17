  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۷

اعلام جمع‌آوری دو فرآورده‌ غیرمجاز از بازار

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، جمع‌آوری دو فرآورده غیرمجاز و دارای مشکل کیفی از سطح عرضه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بر اساس اعلام اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو و پیرو گزارش آزمون اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، فرآورده بی بی اسلیپ با سری ساخت ۲۴۸۵۰۳ متعلق به شرکت آرشام دارو آریا به دلیل عدم انطباق در درصد اتانول و محصول ژل رویال – عصاره اسپیرولینا با نام تجاری ZHICK به علت جعلی بودن پروانه ساخت و غیرمجاز بودن، مشمول جمع‌آوری و فراخوان فوری شدند.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مناطق آزاد موظف شدند به قید فوریت نسبت به جمع‌آوری این فرآورده‌ها اقدام و مستندات مربوطه را به سازمان ارسال کنند.

همچنین از مردم خواسته شد در صورت مشاهده این محصولات در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان اطلاع دهند.

حبیب احسنی پور

