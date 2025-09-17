به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بر اساس اعلام اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو و پیرو گزارش آزمون اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، فرآورده بی بی اسلیپ با سری ساخت ۲۴۸۵۰۳ متعلق به شرکت آرشام دارو آریا به دلیل عدم انطباق در درصد اتانول و محصول ژل رویال – عصاره اسپیرولینا با نام تجاری ZHICK به علت جعلی بودن پروانه ساخت و غیرمجاز بودن، مشمول جمع‌آوری و فراخوان فوری شدند.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مناطق آزاد موظف شدند به قید فوریت نسبت به جمع‌آوری این فرآورده‌ها اقدام و مستندات مربوطه را به سازمان ارسال کنند.

همچنین از مردم خواسته شد در صورت مشاهده این محصولات در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان اطلاع دهند.