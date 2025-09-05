تعاونی های کرمان با تجمیع سرمایه های مردم پایه توانمندسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرمان با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی با تکمیل زنجیره ارزش می‌توانند گامی مهم در راستای تحقق توسعه منطقه‌ای استان کرمان بردارند گفت: در استان کرمان بیش از ۵۷۰۰ تعاونی فعال است که افزون بر ۱۵۰۰ تعاونی کشاورزی بیشترین سهم تعاونی‌های استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: توانمند سازی تعاونی‌های استان کرمان با رویکرد تجمیع سرمایه‌های مردم پایه، آموزش، شبکه سازی و هم افزایی در راستای توسعه منطقه‌ای پیگیری می‌شود.

ابراهیمی، به فعالیت بیش از ۲۲ شرکت تعاونی مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: با انعقاد تفاهم نامه‌های متعدد با بخش‌های تصمیم گیر و اجرایی، زمینه فعالیت بیش از پیش این تعاونی‌ها را در راستای ساخت مسکن کارگری فراهم آورده‌ایم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان افزود: تعداد ۱۷۳۰ واحد مسکونی کارگری با همکاری صنایع استان کرمان کارسازی شده، زمین واگذار و پروژه ساخت مسکن آماده کلنگ زنی است و دیگر صنایع استان نیز در صورت واگذاری زمین می‌توانند در حوزه مسکن کارگری اقدام کنند.

ابراهیمی، همچنین به فعالیت ۱۳ تعاونی استان کرمان در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و گفت: تولید بیش از ۹۰ مگاوات برق در دستور کار این تعاونی هاست.

وی تصریح کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، اقتصاد مقاومتی را از طریق توجه به تعاونی‌ها دنبال می‌کند و با عنایت به راهبردهای مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقویت نهادهای محله محور از طریق تعاونی‌ها و اتصال آنها به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان را پیگیر است.