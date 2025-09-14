به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ‌زنی ۷۰۲ واحد مسکن کارگری عصر امروز در شهر کرمانشاه با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت استاندار کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی با حضور مقامات ارشد هر دو وزارتخانه به امضا رسید تا زمینه اجرای این طرح بزرگ ملی در چندین استان از جمله کرمانشاه فراهم شود.

رئیس‌جمهور در این آئین با اشاره به اهمیت مسکن کارگری، این اقدام را گامی مؤثر در جهت تأمین رفاه اجتماعی و تقویت امنیت شغلی و خانوادگی کارگران عنوان کرد.

آئین کلنگ‌زنی ۷۰۲ واحد مسکن کارگری در کرمانشاه، بخشی از برنامه ملی دولت برای ساخت مسکن در سراسر کشور است که با هدف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی اقشار مختلف جامعه اجرا می‌شود.