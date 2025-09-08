به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون، با اشاره به ظرفیت بالای تعاونی‌ها در تجمیع سرمایه و توزیع عادلانه ثروت گفت: شرکت‌های تعاونی به دلیل جایگاه مهم خود، در سطح ملی نیز مورد حمایت قرار دارند.

وی با اشاره به صادرات ۱۱ میلیون دلاری تعاونی‌های استان کرمان در سه‌ماهه نخست امسال افزود: در حال حاضر ۵ هزار ۶۸۱ تعاونی فعال در استان کرمان وجود دارد که تاکنون ۷ هزار و ۴۳۶ فرصت شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده‌اند.

ابراهیمی، با اشاره به عدم کاهش نیرو در واحدهای کاری استان کرمان طی جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: برخی مجموعه‌ها حتی به سمت افزایش نیروی انسانی حرکت کردند.

وی از تشکیل کمیته رصد ایمنی در سال گذشته خبر داد و گفت: این کمیته با هدف ارتقای ایمنی محیط‌های کاری و رعایت قانون کار، به صورت دوره‌ای فعالیت می‌کند و هیچ مجموعه‌ای در استان کرمان مجاز به خودداری از پایش ایمنی نیست و این موضوع جزو الزامات قانونی است.

مدیرکل تعاون استان کرمان با تأکید بر نقش تعاونی‌ها در تولید و اشتغال، اعلام کرد: در سال جاری تعداد ۲۴ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۱۵۹۰ نفر به بهره‌برداری رسیده است.

ابراهیمی، با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری با اداره‌کل راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، گفت: ۱۳ تعاونی در حوزه جهش تولید مسکن فعال هستند و ۲۴ تعاونی مسکن در سطح استان کرمان فعالیت دارند که ۱۳ مورد از آن‌ها در طرح نهضت ملی مسکن مشارکت دارند.

ابراهیمی، از آماده‌سازی ۶ تعاونی جدید در حوزه مسکن پس از سفر وزیر تعاون به استان کرمان خبر داد و افزود: هفته آینده، با حضور رئیس‌جمهور، مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی این واحدها به‌صورت وبیناری در ۹ استان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۲۴ واحد مسکن کارگری در استان کرمان آماده افتتاح است.

مدیرکل تعاون استان کرمان همچنین از انتخاب دو تعاونی استان کرمان به‌عنوان نامزد برتر ملی خبر داد و گفت: تعداد ۱۳ تعاونی برتر استان کرمان فردا طی نشستی با حضور مدیران و فعالان بخش تعاون مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

ابراهیمی، با اشاره به ورود ۱۰ تعاونی به حوزه انرژی خورشیدی، اظهار داشت: تا پایان شهریور، ۳۶ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه توزیع استان کرمان افزوده خواهد شد.

وی از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی چالش‌های تعاونی‌های کرمان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، تعداد ۱۷ تعاونی در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته‌اند.