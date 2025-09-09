تعاونی های کرمان زمینه ساز توسعه متوازن و کارهای ماندگار اقتصادی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح سهشنبه در بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر استان کرمان گفت: بخش تعاون در کنار بخشهای دولتی و خصوصی از ارکان اقتصادی جامعه است.
وی بخش تعاون را جایگاه ممتاز و بهتری نسبت به دو بخش دیگر عنوان کرد و گفت: با هدایت بخش تعاون میتوان شاهد کارهای ماندگاری در عرصه اقتصادی بود.
استاندار کرمان، تعاونی را مکمل بخش دولتی و خصوصی دانست و افزود: هر جایی که دولت و بخش خصوصی توان ورود ندارند، بخش تعاون این ظرفیت را دارد.
طالبی، با اشاره به عرصهها و زمینههای مناسبت فعالیت بخش تعاونی در استان کرمان افزود: امروز در کرمان تنوع موضوعات ورود تعاونیها به بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، گردشگری و سایر بخشهای اقتصادی فراهم است که در کمتر استانی میتوان دید.
استاندار کرمان اضافه کرد: از سویی ظرفیت مغفولی برای فعالیت تعاونیها در استان کرمان وجود دارد که در هیچ نقطهای از کشور این چنین بسترهای آماده برای فعالیت نباشد.
وی تصریح کرد: کرمان بزرگترین تولیدکننده محصولات متنوع کشاورزی با جایگاههای اول و دوم کشور است، اما در حوزه فرآوری کاری انجام نشده است؛ در حالی که کارخانههای کشور از خرمای کرمان، محصولات فرآوری تولید و صادر میکنند.
طالبی ادامه داد: کارخانههایی در فرآوری محصولات کشاورزی داریم که نمیتوانند پاسخگوی تقاضاهای داخلی باشند، چون تمام محصولاتشان صادر میشود و چندان هم سرمایهبر نیستند.
استاندار کرمان با اشاره به مزیت این استان در فرآوری محصولات متنوع حوزه کشاورزی گفت: این مزیت به واسطه نزدیکی به مواد اولیه و بازارهای صادراتی است.
طالبی، به حوزه صنعت و معدن استان اشاره و تصریح کرد: در حوزه صنعت و معدن، کرمان چند واحد صنعتی بزرگ دارد و خودمان را گول زدهایم که استان صنعتی و معدنی هستیم!، زیرا کرمان جزو پایینترین درصد اشتغال در این حوزه است.
وی ادامه داد: واحدهای بزرگ معدنی در استان کرمان ایجاد شده، اما زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی و فرآوری مواد معدنی شکل نگرفته است.
استاندار کرمان با انتقاد از ضعف استان کرمان در حوزه صنایع کوچک و متوسط گفت: واحدهایی در این حوزه در استان کرمان داریم، اما پاسخگوی نیازهای استان نیستند.
طالبی، افزود: اگر زنجیره تأمین نیاز واحدهای بزرگ استان کرمان را هم بخواهیم راهاندازی کنیم، حجم بالایی شهرک صنعتی و شرکت ایجاد میشود.
طالبی اظهار داشت: در حوزه گردشگری، کرمان بالاترین تعداد اثر ثبت شده جهانی و متنوعترین اقلیم و زیباترین کویر را دارد، اما یک کمپ گردشگری نداریم؛ در حالی که حجم بالایی از گردشگر را میتوان جذب کرد.
وی از استعدادها و ظرفیتهای فوقالعاده استان کرمان در نوآوری و فناوری نیز گفت و افزود: بر همین اساس تصمیم گرفتیم که کرمان باید در این حوزهها سرآمد کشور و تحرک جدیدی را در این زمینه ایجاد کردهایم.
طالبی، به عقبماندگی استان در حوزه مسکن اشاره و خاطر نشان کرد: فضای برای تعاونیهای مسکن مورد اعتماد مردم در استان بسیار زیاد است.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود در این همایش استفاده از سرمایههای خرد را مورد تاکید قرار داد و افزود: سرمایههای خرد در استان کرمان سرگردان هستند که هدایت نشده و به سمت سرمایهگذاری غیرمولد میروند.
طالبی بیان کرد: پولی که با زحمات فراوان کشاورز، کارگر و صنعتگر کرمانی به دست میآید، در نقاط دیگر کشور تبدیل به زمین و مسکن میشود که آوردهای برای استان ندارد.
وی ورود شرکتهای تعاونی را به حوزه نوآوری و فناوری پیشنهاد داد و گفت: شرکت تعاونی دهیاریها مورد تاکید هستند که عرصههای خوبی برای فعالیت دارند.
طالبی، ابراز داشت: هر چه زمینه را برای فعالیت تعاونیها فراهم کنیم، دقیقاً در راستای عدالت اجتماعی حرکت کردهایم. توسعه متوازن را از طریق فعالیت تعاونیها در مناطق کمتر برخوردار دنبال کنیم.
نظر شما