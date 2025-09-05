وحدت مقدس ضامن عزت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به نامگذاری فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان هفته وحدت از تدابیر امام خمینی (ره) بود، اظهار کرد: این نامگذاری نشان از هوشمندی و تیزبینی امام راحل دارد و امروز شاهد آثار و برکات آن در امت اسلامی هستیم.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه وحدت در فرهنگ سیاسی و اجتماعی اسلام، گفت: وحدت هم هدف است و هم وسیله؛ هدف به این معنا که جامعه اسلامی بدون محبت، مودت و اخوت دینی تحقق نمی‌یابد و وسیله به این معنا که وحدت راه پیشرفت و توسعه امت اسلامی را هموار می‌سازد.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری (ع) افزود: آن حضرت به شیعیان فرمودند اگر امکان زیارت و دیدار امام فراهم نشد، به دیدار یکدیگر بروید، چرا که زیارت شیعیان در حقیقت زیارت امام محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام کرامتی خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که بر اساس وحدت و همدلی بنا شود، مسیر رشد و توسعه را خواهد پیمود اما جوامعی که گرفتار نزاع و اختلافات درونی باشند، از ابتدایی‌ترین عوامل پیشرفت محروم می‌مانند.

وی بر ضرورت وحدت امت اسلامی یادآور شد: جوامعی که گرفتار اختلاف و دشمنی‌های درونی هستند حتی در تأمین نیازهای اولیه نیز دچار مشکل می‌شوند و از پیشرفت باز می‌مانند، اما جوامعی که با وحدت و همدلی حرکت می‌کنند مسیر توسعه و تعالی را با سرعت طی خواهند کرد.

به گفته خطیب جمعه گلپایگان برای رسیدن به یک نظام پیشرفته و توسعه‌یافته، برای رفع موانع، برای حفظ عزت و اقتدار در برابر دشمنان، هیچ راهی جز حفظ وحدت و انسجام وجود ندارد. ملت‌های عزتمند آنهایی هستند که در شرایط سخت توانسته‌اند اتحاد خود را حفظ کنند و این امر از لوازم اصلی پیشرفت و توسعه است.

حجت‌الاسلام کرامتی با بیان اینکه دستیابی به اهداف عالی اسلام، از جمله تحقق وعده الهی در گسترش پرچم «لا اله الا الله محمد رسول‌الله» در سراسر جهان، جز با حفظ انسجام امت اسلامی ممکن نیست، تصریح کرد: از همین روست که رهبر معظم انقلاب اتحاد را «اتحاد مقدس» نامیدند؛ چرا که قداست اتحاد به دلیل نقش بنیادین آن در بقای امت اسلامی است.

خطیب جمعه گلپایگان تأکید کرد: دشمن همواره تلاش دارد انسجام امت اسلامی را بر هم بزند و اگر وحدت وجود داشت امروز مسلمانان درگیر بحران‌ها و مشکلات اساسی چون مسئله فلسطین و فجایع غزه نبودند. غفلت از این اصل موجب بهره‌برداری دشمن و زیان امت اسلامی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره عملی اهل‌بیت (ع) و علمای بزرگ اسلام گفت: پیشوایان دینی ما در گفتار و رفتار بر اصل وحدت تأکید داشتند. امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید «قال یدالله مع الجماعة و إیاکم والفرقة»، یعنی دست خدا با جماعت است و باید از تفرقه و جدایی پرهیز کرد.

حجت‌الاسلام کرامتی افزود: اهل‌بیت (ع) نه تنها در سخن بلکه در عمل نیز بر حفظ وحدت تأکید داشتند؛ امامان شیعه در جلسات اهل سنت حضور پیدا می‌کردند و حتی مجالس درس امام باقر (ع) و امام صادق (ع) محل حضور اندیشمندان برجسته اهل سنت بود. بسیاری از بزرگان مذاهب فقهی اهل سنت یا مستقیم یا با واسطه شاگرد مکتب اهل‌بیت (ع) بوده‌اند.

وی ادامه داد: علمای بزرگ شیعه نیز همین مسیر را ادامه دادند؛ به‌عنوان نمونه مرحوم شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» به بررسی آرای فقهی اهل سنت پرداخته و در بسیاری موارد با آنها هم‌نظر بوده است. این رویکرد نشان‌دهنده اهتمام جدی به تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی است.

خطیب جمعه گلپایگان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر امت اسلامی نیازمند بازگشت به سیره اهل‌بیت (ع) و تأکیدات بزرگان دین در زمینه همدلی، انسجام و وحدت است تا در برابر دشمنان سرافراز و در مسیر پیشرفت و اقتدار ثابت‌قدم بماند.