وحدت اسلامی سنگر مقاومت در برابر صهیونیسم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های عبادی‌سیاسی نماز جمعه شهر الوند با گرامیداشت آغاز هفته وحدت، بر جایگاه نورانی پیامبر اکرم (ص) به عنوان محور همبستگی امت اسلامی تأکید کرد و مبارزه با رژیم صهیونیستی را اصلی‌ترین مصداق وحدت در شرایط کنونی دانست.

وی با اشاره به عشق و عاطفه مشترک مسلمانان نسبت به وجود مقدس پیامبر اسلام، این محبت را عامل انس دل‌ها و نزدیکی فرق اسلامی عنوان کرد و افزود: امروز نیز این محوریت می‌تواند عامل وحدت باشد، همان‌گونه که در طول تاریخ اسلام بوده است.

خطیب نماز جمعه الوند با اشاره به همدلی شیعه و اهل سنت در حمایت از مردم فلسطین، گفت: ما برای این وحدت خون داده‌ایم؛ خون شهیدانی چون سید حسن نصرالله در راه مقابله با استکبار جهانی ریخته شده است.

وی ضمن اذعان به وجود اختلافات تاریخی و فقهی میان مذاهب اسلامی، تأکید کرد: ذکر اختلافات نباید بهانه‌ای برای تفرقه باشد، چرا که اشتراکات فراوانی وجود دارد که می‌تواند پایه‌گذار فرماندهی واحد در جهان اسلام باشد.

حجت‌الاسلام مهدوی، رژیم صهیونیستی را «منفورترین و پلیدترین دشمن» خواند و خواستار محکومیت یکپارچه جنایات این رژیم در غزه توسط ملت‌ها و دولت‌های مسلمان شد.

وی همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره «اتحاد مقدس»، این وحدت را موهبتی الهی و قدرتی بالفعل دانست که در آزمون‌های سخت، از جمله دفاع مقدس ۸ ساله و نبرد ۱۲ روزه، به اوج خود رسیده و معادلات منطقه را تغییر داده است.

حجت‌الاسلام مهدوی به دستاوردهای اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای در چین پرداخت و حضور رئیس‌جمهور ایران را نشانه‌ای از دیپلماسی فعال و چندجانبه کشور دانست و گفت: این سفر، نه‌تنها موجب امضای ۲۰ سند همکاری شد، بلکه عصبانیت غرب و دنباله‌روهای داخلی آن را نیز آشکارتر کرد.