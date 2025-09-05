مراقب نفوذ فرهنگی دشمن باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمدرضا مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر یزد اظهار کرد: نفوذ فرهنگی غرب و آمریکا موضوع مهمی است که باید همه مردم و مسئولان نسبت به آن هوشیار و دارای بصیرت انقلابی باشند.
وی با بیان اینکه برخی افراد با عناوین مختلف به دنبال زیرسوال بردن کارآمدی نظام و انقلاب هستند ادامه داد: جای بسی تأسف است که برخی افراد و صداها در کشور با وجودی که به برکت انقلاب دارای آبرو شدند هنوز خدمات نظام و حتی عضویت کشورمان را در پیمانهای مهم بین المللی زیرسوال میبرند.
امام جمعه موقت یزد تصریح کرد: نهادهای مختلف امروز در سطح دنیا مثل سازمان ملل در دست آمریکا و برخی کشورهاست و آنها فقط دنبال رسیدن به اهداف خود علیه ملتها و ملت و کشور ما هستند.
مدرسی به جنایات سالهای اخیر رژیم جعلی صهیونیستی و آمریکا در فلسطین و غزه اشاره کرد و گفت: باید مسلمانان و آزادیخواهان و ستم دیدگان جهان مقابل توطئه دشمنان هوشیار باشند.
عضو فقهای شورای نگهبان به هفته وحدت اسلامی و میلاد با سعادت پیامبر اعظم (ص) اشاره کرد و گفت: هیچ دینی و مرامی به اندازه اسلام مردم را به وحدت و مقاومت و همکاری برای عزت مسلمین دعوت به مهربانی و همیاری نمیکند.
مدرسی گفت: یکی از اهداف همیشگی دشمنان برای رسیدن به اهداف خود، ایجاد درگیری و اختلاف افکنی بین مردم بوده است و باید همگان مواظب اهداف شوم استکبار باشند.
وی از اینکه برخی افراد و رسانههای گروهی به دنبال اختلاف افکنی در کشور هستند انتقاد کرد و گفت: هیچ ملتی و کشوری با اختلافات به جایی نمیرسد و همه باید در کنار هم برای کشور خدمت کنیم.
نظر شما